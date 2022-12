De la Rosa (CCOO C-LM) rechaza que Cataluña sea el "único polo de atención" de los políticos: "Es excesivo"

TOLEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha señalado que los representantes políticos "no pueden ni deberían" poner el "único" foco en Cataluña. "Es excesivo, lo que más me preocupa es utilizar a Cataluña con un discurso de frentismo".

En rueda de prensa, ha señalado que la desinflamación en esta Comunidad autónoma es algo positivo y "se vive más tranquilo que en 2017". "Se están dando pasos para buscar la normalidad, el tiempo dirá si los pasos son acertados o no".

Preguntado durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles por las palabras del presidente regional Emiliano García-Page de este martes, que mostró su absoluto rechazo a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en este punto, ha manifestado que cada uno "es dueño de sus silencios y preso de sus palabras".

A su juicio, respecto a la modificación en los delitos de sedición y la malversación que puedan beneficiar a los líderes independentistas, ha indicado que "es probable que no se haya hecho lo más adecuado en materia legislativa". "La ley no debe ser la que provoque el conflicto".

"No estoy totalmente de acuerdo con medidas de este tipo, pero no creo que las anteriores fueran las acertadas, la soluciones no son fáciles. Si alguien mete la mano en la caja tiene que pagar por ello", ha remarcado.

En este punto, ha señalado que "es imposible curar una herida cuando no sabemos que causa la provocó" y ha vuelto a situar "la desinflamación del conflicto como el mejor dato de Cataluña hasta ahora", por lo que ha abogado por "darle tiempo a la evolución de la situación para saber si se ha acertado o no".