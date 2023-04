De la Rosa (CCOO) pide "sensibilidad, complicidad y responsabilidad" a la patronal para prevenir accidentes laborales

CIUDAD REAL, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en la región, Paco de la Rosa, ha pedido sensibilidad, complicidad, responsabilidad y cercanía a la patronal ante la prevención de riesgos laborales, a la vez que ha lamentado que Castilla-La Mancha continúe siendo la segunda región de España con más índice de siniestralidad.

Así lo ha manifestado este lunes en Ciudad Real junto al secretario provincial de CCOO, José Manuel Muñoz, y la secretaria de Diálogo Social, Institucional y Salud Laboral de CCOO, Raquel Payo, con motivo del acto regional del sindicato por el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el 28 de abril.

En la capital han dado comienzo este lunes los actos preparados por el sindicato con motivo de dicho día. A este primer acto han acudido alrededor de 100 delegados y delegadas de prevención en la provincia y unos 2.000 lo harán en otros puntos de la región.

De la Rosa ha incidido en que "no se puede permitir que en esta región haya, cada mes, una media de tres personas fallecidas en los centros de trabajo", añadiendo que "se ha mostrado poca sensibilidad en cuanto a la prevención en las empresas".

Ha recordado que si la ley se cumpliera "sería eficaz para evitar más del 99 por ciento de los accidentes" y que hoy "hay que confiar en que la buena suerte acompañe".

"Sé que a las asociaciones empresariales no les gusta pero, si no lo decimos, no habrá mejor ocasión, la democracia es una realidad consolidada pero no ha terminado de llegar a las empresas", ha dicho, añadiendo que el propio Estatuto de los Trabajadores consagra la capacidad organizativa y de trabajo al propio empresario.

"Quiero que este aniversario de celebración sea esencialmente de reivindicación a la patronal de sensibilidad, complicidad, cercanía y responsabilidad", ha destacado, añadiendo que cree que el comportamiento "a veces es irresponsable y esa irresponsabilidad acaba con la vida de muchas personas".

Asimismo, ha aclarado que no está "criminalizando a la patronal" sino que "están haciendo dejación de su responsabilidad" y ha reclamado un aumento de inversión efectiva en la prevención de riesgos laborales poder contar con más delegados provinciales y territoriales y así "prevenir y sensibilizar la salud en los centros de trabajo".

PERSPECTIVA DE GÉNERO, RECUERDO A LAS VÍCTIMAS Y SALUD MENTAL

De su lado, Payo se ha mostrado "cansada" de pedir representación sindical en las empresas. "Sabemos que las empresas con representación sindical son más seguras y saludables, en las que hay menos enfermedades y menos accidentes", ha dicho, asegurando que la figura de los delegados es "fundamental".

Asimismo, ha recordado a las víctimas. "En 2022 fallecieron 37 personas en accidentes laborales en la región, un drama que en su conjunto alcanza a más de 30.000 accidentes a lo largo de 2022, lo que hace que cada día 80 personas se accidentan en Castilla-La Mancha, una cifra escandalosa".

Ha indicado que la siniestralidad en la región es "el peor de los factores sociolaborales y socioeconómicos", con cifras "dramáticas" y que ponen la situación sobre lo que hay que trabajar. "Uno de los pilares sobre el que queremos trabajar es el recuerdo de las víctimas y de aquellas enfermedades que se ven menos o infradeclaradas en la región", ha dicho, aprovechando para reivindicar condiciones más seguras y saludables. "Una responsabilidad clara que marca la Ley de prevención es la responsabilidad empresarial, deja claro que ellos son los garantes de la seguridad y un 28 de abril más exigiremos que esa garantía se cumpla", ha destacado.

Payo ha subrayado que se centrarán en que las evaluaciones de riesgo contemplen la perspectiva de género porque "hombres y mujeres no son iguales cuando se enfrentan a un riesgo". "Las evaluaciones de riesgo deben evaluarse de forma diferenciada", ha añadido.

Así, ha destacado que el 43 por ciento de los problemas ocasionados sobre la salud mental de las personas tiene origen en los centros de trabajo. "Con una gestión preventiva del riesgo psicosocial, podríamos evitarlo", ha apostillado.

Ha añadido que "la integración de la salud en los centros de trabajo" debe estar implantada a lo largo de toda la carrera de producción. "No hay una aplicación real y en este 28 de abril reclamaremos esa integración efectiva", ha apostillado.

Por su parte, Muñoz ha manifestado la importancia de "recordar a las víctimas y a las familias y el trabajo de los delegados y delegadas de prevención en todos los centros de trabajo". "Se pueden evitar todos los accidentes de trabajo que se producen a diario, por lo tanto es momento de seguir formando a nuestros delegados y delegados por eso las jornadas de hoy son formativas para que conozcan en profundidad el mundo de la prevención de riesgos laborales y se puedan evitar desgracias", ha añadido.