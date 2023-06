De la Rosa se implicará en la campaña electoral: "Hay que echar el resto por que gane la democracia"

TOLEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha asegurado que va a intentar ser "muy activo" en la campaña electoral de las elecciones generales porque cree que "hay que echar el resto por que gane la democracia; por que no ganen quienes no apuestan por que la democracia sea quien dirija a este país".

"Nos ha ido bien a pesar de pasar la peor etapa de nuestra historia", pero, sin embargo, "nos puede ir muy mal si permitimos que alguien empiece a hurtarnos derechos, a limitar los derechos de colectivos específicos o del 50% de la población, como son las mujeres, y desde luego desde CCOO vamos a trabajar porque eso no sea así", ha subrayado De la Rosa antes de participar en el 17º Encuentro Regional de Salud Laboral que celebra el sindicato en Toledo.

Según ha argumentado, "cuando alguien como el PP tiene la insana intención de gobernar a toda costa con un partido que ha demostrado ser machista, xenófobo, ajeno a las cuestiones medioambientales o a la propia salud laboral, a nosotros nos preocupa".

"Nosotros vamos a decir muy alto y claro en estas elecciones del próximo día 23 que si los trabajadores quieren tener alguna posibilidad de seguir siendo personas con un mayor grado de dignidad, lo que no tienen que hacer es depositar su voto en alternativas que no apuestan ni por la democracia, ni por los derechos, ni por los trabajadores y las trabajadoras en general", ha continuado.

Dicho esto, De la Rosa ha dicho que el discurso populista es "fácil", pero decir lo que se ha hecho y lo que se está haciendo es "mucho más difícil" de explicar, por lo que ha pedido a los trabajadores que analicen "muy mucho" qué es lo que se ha conseguido hasta ahora y qué es lo que puede desaparecer de "un plumazo" como ha pasado ya, por ejemplo, en Castilla y León, "donde ningún espacio de concertación entre empresas y trabajadores, ningún espacio de seguridad y salud en el trabajo, ha continuado en marcha".

IGUALDAD

De otro lado, y en materia de igualdad, ha reconocido que "nos queda un larguísimo camino por recorrer", ya que "el suelo pegajoso está presente y los techos de cristal son una realidad cotidiana".

Aunque no quiere que "se ofenda la patronal", ha dicho que aunque "tenemos 40 años de democracia, desgraciadamente en plenitud la democracia no ha entrado a los centros de trabajo, no ha entrado a las empresas". "Los trabajadores y las trabajadoras no participamos del desarrollo del trabajo, no participamos en cómo se producen los ascensos o cómo se distribuyen las tareas", ha lamentado.

"Por mucho que queramos hacer desde fuera, con leyes que yo creo que sí que han avanzado mucho en materia de igualdad, hasta que no entre realmente la democracia en los centros de trabajo va a ser realmente muy complicado", ha subrayado De la Rosa.

DÍA DEL ORGULLO

En el día en el que se conmemora del Día del Orgullo LGTB, el secretario regional del CCOO ha afirmado que "algo grave" está pasando en este país cuando hay personas y partidos políticos que se permiten "el lujo" de decir "sin ningún tipo de rubor y sin esconderse como antes se hacía" de que las cosas tienen que ser como ellos dicen y dictan.

"Defender al colectivo LGTBI es simplemente defender la libertad, eso sí que es defender la libertad de las personas y de su libre elección para vivir cómo y con quién quieran siempre y cuando no hagan daño a nadie. Que haya edictos, que haya órdenes y ordenanzas que prohíban siquiera la exhibición de la bandera, o que quieran meter de nuevo dentro de un armario a personas que sienten y que viven o quieren vivir de otra manera me parece absolutamente del siglo pasado o del anterior", ha abundado De la Rosa.

Dicho esto, el líder de CCOO ha apuntado que a él le gustaría pensar que el Partido Popular, "que es un partido democrático, que ha funcionado en la alternancia política durante décadas, que es uno de los padres y madres fundadoras de esta democracia ya no tan reciente, de más de 40 años de vida", que le deben de "dar una vuelta".

"No se puede gobernar a toda costa y sobre todo no se puede gobernar excluyendo a una parte de la población, insisto, que no pretende ni más ni menos que vivir su vida como quieran vivirla sin que nadie tenga que dictar cómo tienen que vivir o cuál es el modelo de familia o cuál es el modelo o la forma en la que uno tiene que pensar, sentir o querer", ha proseguido.