De la Rosa pide a Sánchez un Real Decreto que derogue la reforma laboral para garantizar igualdad

Actualizado 06/03/2019 13:03:45 CET

CUENCA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras de Castilla-la Mancha, Paco de la Rosa, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que firme un Real Decreto para la derogar la Reforma Laboral a fin de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.

Con motivo de un acto que CCOO C-LM ha desarrollado este miércoles en Cuenca al hilo del 8 de Marzo, De la Rosa ha declarado que "no vale decir que como la legislatura está prácticamente acabada, ya no hay nada que se puede hacer". "Llegaríamos tarde si no podemos hacer esa reforma laboral, porque para que se produzca la igual real lo primero tiene que haber es una igualdad laboral", ha proseguido.

Por eso, ha alegado que el mundo del trabajo es "uno de los principales motores de igualdad" y que "cuando tenemos precariedad y temporalidad con más de un 70% de mujeres, es muy difícil que exista".

Además, el secretario regional de CCOO ha expresado que "las mujeres tienen brecha salarial fundamentalmente porque trabajan menos que los hombres, y porque no pueden hacer carrera profesional: lo que pasa es que el mercado de trabajo las expulsa directamente".

DATOS DE PARO Y POLÍTICAS DE GENERO

De la Rosa también ha añadido que en la actualidad hay "más de un 64% de desempleadas con nombre de mujer, y un montón de mujeres que no aparecen en los registros porque son inactivas, que han decidido no incorporarse al mundo del trabajo porque no tienen con quien dejar a sus personas mayores o a sus hijos".

Por lo tanto, para el secretario regional de CCOO, "tener un estatuto de los trabajadores que potencie realmente la igualdad es la mejor manera de perseguir la igualdad radical".

"Por eso creo que es necesario que los políticos, antes de que se acabe la legislatura, realicen una reforma laboral que garantice que las mujeres tengan realmente las mismas posibilidades que los hombres", ha insistido.

De la Rosa ha explicado que este acto en el marco del 8M se realiza en Cuenca porque "es uno de los sitios en los que hay más problemas de políticas de género". Por eso, ha pedido que se apueste por la provincia y la capital y los políticos lleven a cabo políticas para garantizar la igualdad.

De su lado, la secretaria provincial de CCOO en Cuenca, María Jesús Mesas, ha dicho que Cuenca es "una provincia que requiere de feminismo, de políticas activas de empleo y de políticas de género".

En la misma línea, ha mostrado su preocupación por "algunas voces que empiezan a cuestionar cosas que parecían ya superadas", por lo que ha pedido a todas las mujeres de Cuenca y Castilla-la Mancha que el próximo viernes salgan a la calle a llenar calles y plazas.

Mientras, la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO C-LM, Rosario Martínez, ha calificado como "importante" que se apliquen políticas con perspectiva de género que reduzcan tanto las brechas salariales y retributivas como también de género y de techo de cristal. "Hemos querido hacer un acto destacando mujeres que realizan su labor profesional en mundos masculinizados de muy diversos ámbitos como deportivo y científico", ha concluido.