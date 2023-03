De la Rosa, tras la propuesta de Álvarez sobre desempleo, aboga por reforzar el sistema público y recuperar el Sepecam

TOLEDO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, tras la propuesta del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, sobre retirar la prestación por desempleo y otros subsidios públicos a las personas paradas que rechacen ofertas de trabajo y hayan recibido formación para ello, se ha mostrado partidario de reforzar el sistema público y recuperar el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha (Sepecam).

En la jornada 'Castilla-La Mancha, tierra de oportunidades: modelos de negocio para el siglo XXI', organizada por Encastillalamancha.es, ha indicado que al sindicato "no le gusta nada" el titular de Álvarez y no cree que nadie renuncie a un puesto de trabajo si no hay un condicionante para que ello ocurra.

"En este país lo que está ocurriendo es que no hay un sistema público de empleo que funcione y la forma en la que intermedian los trabajadores y las empresas debería estar centralizada", ha dicho, para agregar que el mercado de trabajo funciona de manera privada y hay que llegar a un sistema público que ponga en consonancia las ofertas de empleo con los trabajadores que las demandan.

Es en este punto en el que ha avanzado que pedirá al próximo Gobierno de Castilla-La Mancha, que salga de las elecciones del 28 de mayo, que recupere el Sistema Público de Empleo regional, el Sepecam, porque "tuvo muchas bondades y fue bien para empresas y trabajadores".