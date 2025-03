De a Rosa urge a Junta a poner en marcha el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales tras el accidente de Chillarón

CUENCA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha urgido a la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nuria Chust, a poner en marcha el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, "un organismo autónomo e independiente que sea capaz de determinar las causas que provocan accidentes".

De la Rosa ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación sobre el accidente laboral mortal de este lunes en Chillarón, donde falleció un trabajador de nacionalidad rumana aplastado por varias pacas de paja, para afirmar que "la investigación será lenta y hay que dejar que se conozcan las causas que lo han provocado".

El dirigente regional ha participado en el 13 Congreso de CCOO Cuenca, en el que Carlos Hortelano se ha convertido en nuevo secretario provincial de la organización. De la Rosa ha asegurado que con este relevo "estamos cerrando el capítulo más brillante de la historia de las Comisiones Obreras de Cuenca, que es un un ejemplo en el que hemos querido mirarnos".

Desde su punto de vista, "un sindicato tiene que ser un conjunto de hombres y mujeres absolutamente incómodos con la situación que se vive" y ha avisado que "hay tantas cosas por reivindicar que sería un absoluto error acomodarse en unas buenas cifras". Por lo tanto, ha animado a la nueva ejecutiva a seguir en la misma línea "porque a pesar de que cerramos una etapa brillante, tenemos una ambición desmedida".

RETO AL SECRETARIO GENERAL DE FEDETO

El líder regional ha sugerido al equipo de Hortelano trabajar por la igualdad "que no es una realidad ni en Cuenca ni en Castilla-La Mancha" y a reivindicar la reducción de la jornada laboral, porque "no es ni medianamente razonable que en cualquier país que sea más civilizado tenga jornadas que están por debajo de las 37 horas y que sigamos desde nada más y nada menos que 1983 con jornadas laborales de 40 horas".

Sobre esta cuestión, ha respondido al secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, que aseguraba esta semana que dicha reforma sería la "puntilla" para la salud económica de Castilla-La Mancha, retándole a sentarse con él para demostrarle que "si reducimos la jornada laboral vamos a ser más productivos y rentables".

Finalmente, De la Rosa ha comenzado a despedirse de su cargo de secretario regional, que dejará en el próximo congreso autonómico después de "haber hecho lo que más me gusta en este vida".

El secretario saliente ha asegurado que se siente privilegiado, "porque he trabajado en la mejor organización que conozco y me ha servicio para aprender y para vivir, porque mi vida no tendría sentido sin Comisiones Obreras"