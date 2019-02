Ruiz (Cs) deja la puerta abierta a negociar con Román los Presupuestos pese a el "juego sucio" del equipo de Gobierno

Publicado 20/02/2019 12:12:11 CET

GUADALAJARA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alejandro Ruiz, ha dejado la puerta abierta a la negociación del presupuesto del Consistorio con el fin de que se pueda aprobar pero ha denunciado el "chantaje, juego sucio y rastrero" del equipo de Gobierno diciendo a las asociaciones, emprendedores y clubes que "Ciudadanos les está quitando el dinero".

Ruiz ha vuelto a decir en rueda de prensa que Román está haciendo "electoralismo" con el presupuesto de la ciudad, algo que ha calificado de "irresponsabilidad", y ha asegurado que su formación tiene la "puerta abierta" aunque cree que desde el equipo de Gobierno están cerrados.

A su juicio, las palabras literales de Román han sido: "Voy a tocar el presupuesto estas partidas cero euros" en respuesta a la petición de la formación naranja de que no se aumenten casi 400.000 euros en gastos de gestión desde el Gobierno municipal.

Y es que, según Ruiz, ellos no van a apoyar que se destine este dinero a gestión y "no a atraer más incentivos sino a gestión deportiva y eso es a lo que el alcalde dice que no mueve ni un euro" ni otros casi 180.000 más a ferias y fiestas porque supone "cargar en el bolsillo de los ciudadanos casi 600.000 euros, y eso es irresponsable".

El portavoz de Cs ha asegurado que lo que está intentando hacer su formación es que no se incrementen por dos las partidas de gestión deportiva, y ha hecho un llamamiento a Román para que evite "terminar su ciclo de esta manera" en el Ayuntamiento, dejando a asociaciones, emprendedores y clubes sin dinero por no aprobar el presupuesto y continuar con prorrogado. "¿Este es el legado de Román?", se ha preguntado, seguro de que si eso es lo que busca lleva el "camino perfecto".

El portavoz de Ciudadanos se ha cuestionado también si Román quiere gobernar como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "a golpe de decreto ley, prorrogando los presupuestos" y, en este sentido, tras decir días atrás el alcalde que si no contaba con el apoyo de la formación naranja así lo haría, Ruiz ha precisado que "no los puede prorrogar al cien por cien".

Se ha preguntado además si para Román lo que no vale para España sí vale para Guadalajara, tras incidir en que Sánchez ha terminado convocando elecciones precisamente porque no podía aprobar las cuentas de la nación.

En todo caso, ha precisado que, por su parte, "las conversaciones nunca van a estar rotas". "Siempre vamos a estar dispuestos a tener la puerta abierta", ha manifestado tras insistir en que, en su opinión, el equipo de Gobierno es el que no quiere sacar los presupuestos adelante y "pretende hacernos tragar con ruedas de molino".

FUTURO POLÍTICO

Sobre su futuro político, ha dicho que "no está decidido" aún, que se acaba de aprobar el calendario de primarias para España y para la regionales y que ahora mismo no toca.

También ha indicado que "sería un error" querer ligar las elecciones con la aprobación de los presupuestos de este Ayuntamiento.

Preguntado sobre si acaricia la idea de votar a Román en un futuro como hiciera en su día su formación con Ana Guarinos en la Diputación alcarreña para otorgar su apoyo de investidura tras los comicios, ha sido rotundo al afirmar que "eso es una barbaridad".

Según Ruiz, se vetó a Guarinos en su día porque tenía procedimientos judiciales abiertos y este no es el caso del alcalde. "Ciudadanos no viene a vetar pero tampoco a votar cheques en blanco", ha precisado.