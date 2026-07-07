Rujamar e Incarlopsa se unen para abrir en Montalbo (Cuenca) una de las fábricas de pienso más grandes de España

Inauguración en la ciudad de Cuenca las oficinas centrales de la empresa Rujamar. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

CUENCA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El CEO de la empresa avícola conquense Rujamar, Rubén Martínez, ha anunciado una alianza con otra de las potencias del sector agroalimentario de la provincia, Incarlopsa, para construir una fábrica de piensos en Montalbo.

La nueva sociedad, denominada Pienso de Cuenca, tendrá una capacidad de producción de 60.000 toneladas, lo que la convertirá, según Martínez, "si no en la que más, en una de las más grandes de España" y que servirá principalmente "para cubrir principalmente nuestras necesidades, de nuestras aves, cerdos y sus terneros y luego, por qué no, para poder vender a terceros".

El empresario ha hecho este anuncio durante la inauguración de las nuevas oficinas de Rujamar en la calle Fernando Zóbel.

Hasta la fecha esta sede se encontraba en San Lorenzo de La Parrilla pero hace dos años el Consejo de Administración aprobó el traslado a la capital.

Martínez ha explicado que, a pesar de conservar su apego con el pueblo en el que nació el proyecto, trasladarse a la capital "es un orgullo y, para la búsqueda de talento permanente, es un escenario más favorecedor".

Además, ha apuntado que se han desplazado "por la bioseguridad", ya que así no hay opción de enseñar las instalaciones avícolas a las visitas, lo que evita.

El acto de inauguración se ha celebrado en la que es la oficina del CEO, decorada con las maquetas de las ideas en marcha y por hacer de Rujamar.

Así, Rubén Martínez ha recordado que, en estos momentos, tienen un proyecto en marcha Mondéjar (Guadalajara), una granja experimental en Honrubia 1, y el desarrollo de 350 hectáreas en Honrubia II, donde han terminado la primera fase que les permite albergar 220.000 gallinas camperas y ya están iniciando la segunda fase que duplicará esa capacidad.

Además, confía en poder "dar el pistoletazo de salida en breve" y la futura granja de San Clemente, una de las más grandes de España, mientras que "cada vez está más cerca" su llegada a Canarias".

El párroco de San Lorenzo de La Parrilla ha bendecido estas instalaciones en un acto en el que, además del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también ha intervenido la alcaldesa en funciones de Cuenca, Saray Portillo, que ha celebrado la llegada de Rujamar para poner su granito de arena al tejido productivo de la ciudad.

También ha tomado la palabra el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, que ha incidido en cómo una empresa familiar en una de las principales compañías avícolas a nivel nacional y ha recordado los puestos de trabajo que crean de forma indirecta en otros señores como la logística.

A todo esto, Martínez Chana ha añadido la imagen que proyecta Rujamar, "de empresarios jóvenes, con ganas de comerse el mundo", que sirve de ejemplo para otros proyectos emprendedores.