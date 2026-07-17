La Ruta de la Pasión Calatrava, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional

Ruta de la Pasión Calatrava - RUTA DE LA PASIÓN CALATRAVA

CIUDAD REAL 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, ha acordado declarar la Ruta de la Pasión Calatrava como Fiesta de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento que distingue aquellas celebraciones de especial valor cultural y turístico con capacidad acreditada de proyección exterior.

La Ruta de la Pasión Calatrava reúne durante la Semana Santa a los municipios de Aldea del Rey, Almagro, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava y Valenzuela de Calatrava, configurando un itinerario turístico y cultural único que permite conocer, entre el Miércoles Santo y el Domingo de Resurrección, algunas de las manifestaciones más representativas de la religiosidad popular del Campo de Calatrava.

La declaración reconoce el carácter excepcional de una celebración que ha sabido conservar durante siglos un valioso patrimonio material e inmaterial, transmitido de generación en generación y convertido hoy en uno de los principales referentes de la Semana Santa española. Su origen se remonta a las antiguas cofradías de la Vera Cruz y a las tradiciones desarrolladas en el territorio de la Orden de Calatrava desde los siglos XVI y XVII, configurando una identidad cultural propia que continúa plenamente vigente.

Entre los elementos que hacen singular esta celebración destacan la presencia de los tradicionales armaos o compañías romanas, las escenificaciones de la Pasión, el Juego de las Caras, las bandas de música, la artesanía, la gastronomía tradicional y un conjunto de manifestaciones culturales que convierten la Semana Santa calatrava en una experiencia de gran riqueza patrimonial y etnográfica.

La Secretaría de Estado de Turismo ha valorado especialmente la continuidad de la celebración, su elevado grado de participación ciudadana, el modelo de cooperación entre los diez municipios que integran la Ruta, así como el trabajo desarrollado durante las últimas décadas para impulsar su promoción nacional e internacional. Desde su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Regional en 2007 y posteriormente como Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2016, la Ruta de la Pasión Calatrava ha consolidado una estrategia conjunta de promoción que ha contribuido a reforzar su posicionamiento como producto turístico cultural de referencia.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha destacado que "esta declaración reconoce el esfuerzo de generaciones enteras por conservar una manifestación cultural de extraordinario valor y contribuye a reforzar el atractivo internacional de nuestro patrimonio inmaterial y de la oferta turística cultural de España".

Con esta nueva declaración, la Secretaría de Estado de Turismo continúa impulsando la diversificación de la oferta turística española mediante el reconocimiento de celebraciones que destacan por su autenticidad, su capacidad de generar desarrollo económico en el territorio y su contribución a la conservación y difusión del patrimonio cultural, según ha informado el ministerio en nota de prensa.

Se trata de la séptima declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional en Castilla-La Mancha, y la 90 del país.

Las Fiestas de Interés Turístico Internacional constituyen uno de los principales instrumentos de promoción del patrimonio festivo español y distinguen aquellas celebraciones que, además de contar con una larga tradición y un elevado valor cultural, han alcanzado una notable repercusión fuera de nuestras fronteras.