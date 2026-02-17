Rutas turísticas a través de la historia cervantina de Ciudad Real para recaudar fondos en beneficio de Afanion

Presentación de las visitas guiadas solidarias a beneficio de Afanion. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real volverá a unir patrimonio y solidaridad con la puesta en marcha de la segunda edición de las visitas guiadas solidarias a beneficio de Afanion, una iniciativa promovida por la guía oficial de turismo y voluntaria de la entidad, Erika Carbonell, para recaudar fondos destinados íntegramente a la lucha contra el cáncer infantil.

La propia guía, Erika Carbonell, acompañada de la vicepresidenta segunda de la Diputación de Ciudad Real, María Jesús Pelayo, y del vicepresidente de Afanion en Ciudad Real, Fernando Izquierdo, han sido los encargados de presentar esta iniciativa en el Museo del Quijote, punto de partida de unas rutas que se celebrarán los días 19, 20, 21, 26 y 27 de febrero.

Las visitas, con una duración aproximada de dos horas, tienen un coste de 10 euros por persona que se destinará íntegramente a Afanion.

En esta ocasión, el itinerario profundiza en la vinculación de la ciudad con Miguel de Cervantes, comenzando en el Museo del Quijote, donde se contextualiza la figura del autor y se recorren sus exposiciones antes de continuar por otros enclaves relacionados con su legado.

Según ha explicado Carbonell, la propuesta nace con la intención de realizar estas visitas, aunando divulgación cultural y compromiso social.

"Todo lo que se recauda va destinado a Afanion", ha subrayado, destacando que supone "un granito de arena más en la lucha contra el cáncer infantil y también para dar a conocer el patrimonio y el legado cervantino que tenemos en Ciudad Real".

Carbonell ha animado a la ciudadanía a participar, recordando que la actividad está abierta a todo tipo de público y que el Museo del Quijote "a veces pasa un poquito desapercibido", pese a ser un recurso cultural de primer nivel en la ciudad.

María Jesús Pelayo ha elogiado la labor de Afanion, subrayando que su trabajo es fundamental en el momento en que las familias reciben la noticia de la enfermedad, ofreciendo acompañamiento y fomentando la investigación.

Asimismo, como voluntaria, ha agradecido la implicación de Carbonell y ha animado a quienes puedan a sumarse a esta propuesta solidaria, recordando que cada aportación suma.

Finalmente, Fernando Izquierdo ha agradecido a la Diputación y a Erika Carbonell su implicación en esta iniciativa solidaria para apoyar a las familias afectadas por cáncer infantil.