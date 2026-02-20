Este sábado se abre el plazo para presentar proyectos al programa Verano Joven del Gobierno regional

Archivo - Actividades para jóvenes en Manzanares. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Juventud y Deportes ha convocado la selección de proyectos de actividades de ocio y tiempo libre, para el Programa Verano Joven 2026. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir de este sábado.

Así consta en la resolución que publica en su edición de este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que recoge Europa Press, en la que se indica que podrán presentar sus proyectos las entidades con personalidad jurídica, públicas o privadas, legalmente constituidas, con sede y ámbito territorial de actuación en la región, que dispongan de la capacidad y de los medios suficientes para desarrollar los proyectos según las modalidades que se indican en el apartado tercero.

Los proyectos de actividades juveniles de ocio y tiempo libre se acomodarán a la modalidad de actividad de intercambio compuesta por: actividades de náutica, artes escénicas, multiaventura, actividades acuáticas y playa, a desarrollar en Castilla-La Mancha o en otra Comunidad Autónoma, en las que participarán jóvenes de la región y de otras comunidades.

El resto de las actividades que completen los programas podrán ser talleres, juegos, veladas, actividades deportivas, charlas, coloquios, excursiones, entre otras. Estas actividades complementarias podrán ocupar un máximo de un 40% de la programación total de la actividad.

Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, mediante el envío del formulario disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es//) y se dirigirán a la persona titular de la Dirección General competente en materia de juventud.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos para la presente convocatoria, se realizará mediante la declaración responsable incluida en la solicitud y la comprobación de oficio de la información correspondiente, efectuada a través de las plataformas de intermediación de datos, redes corporativas y otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.