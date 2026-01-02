Este sábado se abre el plazo para solicitar subvenciones al control del rendimiento lechero en C-LM

Archivo - Una vaca durante el ordeño. Imagen de archivo. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

TOLEDO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

A partir de este sábado, y durante un plazo de 20 días, entidades de control de rendimiento lechero, así como asociaciones u organizaciones de criadores podrán solicitar subvenciones al control del rendimiento lechero en Castilla-La Mancha.

Así consta en la resolución de la Dirección General de Ordenación Agropecuaria, que publica en su edición de este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, por la que se convocan para el año 2026, por el procedimiento de tramitación anticipada, dichas subvenciones.

La finalidad de estas ayudas es contribuir a una mayor eficiencia de los animales productores de leche, para mejorar la competitividad de las explotaciones ganaderas y para reducir los efectos ambientales perjudiciales de la producción de leche, disminuyendo tanto el consumo de insumos como las emisiones contaminantes por litro de leche, subvencionando para ello los costes que generan las actividades del control del rendimiento lechero en Castilla-La Mancha.

La cuantía estimada para la concesión de las ayudas destinadas al control de rendimiento de las hembras lecheras en Castilla-La Mancha para el año 2026 es de 300.000 euros, quedando condicionada a la existencia de crédito, adecuado y suficiente en las correspondientes anualidades.