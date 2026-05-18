Este sábado se celebrará el Triatlón 'Ciudad de Tomelloso'

Cartel del Triatlón "Ciudad de Tomelloso" - AY TOMELLOSO

CIUDAD REAL 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tomelloso, en colaboración con el Club Deportivo Tritomelloso, la Diputación de Ciudad Real y la Federación de Triatlón de Castilla-La Mancha, anuncia la celebración del Triatlón 'Ciudad de Tomelloso', una prueba incluida en el calendario oficial de la Federación regional que se disputará este sábado, 23 de mayo, en la Ciudad Deportiva.

La competición se desarrollará en modalidad Super Sprint y dará comienzo a las 16.00 horas, con salida desde la piscina de invierno. La recogida de dorsales se realizará en este mismo espacio entre las 14.00 y las 15.40 horas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La finalización de la prueba está prevista en torno a las 18.00 horas, mientras que la entrega de premios se celebrará aproximadamente a las 18.30 horas, una vez elaboradas las clasificaciones.

Los participantes deberán completar un recorrido compuesto por 350 metros de natación en la piscina de invierno, 10 kilómetros de ciclismo en bicicleta de carretera y 2 kilómetros de carrera a pie. Las inscripciones deberán formalizarse a través del TPV habilitado en la página web de la Federación de Triatlón de Castilla-La Mancha: www.triatlonclm.org.

La organización ha previsto la entrega de trofeos a los tres primeros clasificados de la general, así como de cada categoría y por equipos, tanto en categoría masculina como femenina.

El alcalde de Tomelloso y el concejal de Deportes han mantenido recientemente un encuentro con la organización para conocer de primera mano los detalles del evento, trasladando su felicitación por la puesta en marcha de una cita deportiva muy esperada que atraerá a cientos de participantes y convertirá la ciudad en un punto de referencia del deporte regional durante la jornada.