Sabrido carga contra quienes quieren "emponzoñar" por la visita de Leire Díez a Toledo y defiende que Tolón es "honrada"

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, en entrevista con Europa Press. - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha cargado contra quienes pretenden, bajo su punto de vista, "emponzoñar la vida política" sacando a la palestra la visita que la exmilitante socialista Leire Díez, investigada por presunta corrupción por la Audiencia Nacional, realizó el 1 de febrero de 2023 a las obras de la oficina de Correos ubicada en la calle de la Plata de Toledo, una visita en la que también estuvo la entonces alcaldesa de la ciudad y actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

De esta forma, a preguntas de los medios durante una rueda de prensa celebrada este lunes, Sabrido ha insistido en considerar "absolutamente repugnante" el hecho de que un político, en este caso Tolón, entre "en la lista de posibles corruptos" simplemente por el hecho de que "haya sido fotografiado con esta señora".

"Esto me indigna profundamente, me meto en una polémica que no me gusta pero sería injusto que no contestara", ha aseverado, explicando que, en esa visita, Díez fue a Toledo como acompañante del director de Correos y ha puesto énfasis en que aquella visita se produjo "en un sitio público, con prensa, con más funcionarios, con más políticos, absolutamente transparente".

"Qué diríamos si esa reunión hubiera sido en un barco privado donde solo estuvieran las dos o en un café a medianoche. Fue con luz y taquígrafos", ha insistido, reiterando que no sabe "qué se busca con esto más allá de emponzoñar la vida política".

"Me imagino que Leire Díez se ha reunido con políticos de toda clase, no sé si todos los políticos son cuestionados y son presuntos corruptos", ha manifestado.

En todo caso, ha aseverado que Milagros Tolón es "una persona muy fuerte políticamente, muy buena gestora y absolutamente honrada".