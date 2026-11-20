El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

TOLEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha admitido que ayer se fue a la cama con la convicción de que el PSOE va a ganar las elecciones tras un 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que, a su juicio, fue "aburrido" y donde el líder de los 'populares' "mintió a mansalva".

En declaraciones a los medios, Sabrido ha confesado que el debate televisado de este jueves le resultó "un poco extraño", incluso, lo ha tachado de "aburrido", pero en ningún caso decepcionante, ha dicho.

A pesar de ello, el delegado del Gobierno ha asegurado que él se fue a la cama con la ilusión de que el PSOE va a ganar las elecciones. Además, ha cargado contra las "mentiras" que se dijeron en el 'cara a cara', algo que, según ha dicho, "hace daño a los candidatos". Ha sido en este punto, en el que ha subrayado que Feijóo "mintió a mansalva".

También ha confesado que hubo una cuestión que le "disgustó mucho", que fue "ligar la asistencia a una misa con el dolor por los fallecidos y por el accidente" de Urda. "Eso para mi es inasumible".

"La gente tiene los sentimientos de dolor con independencia de asistir o no a una misa", ha defendido.