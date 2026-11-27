El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

TOLEDO 27 Nov. (EUROPA PRESs) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha criticado la tardanza con la que el Consistorio de Guadalajara ha comunicado el mal estado de algunas de las cabinas electorales que ha recibido para la jornada del próximo domingo, al tiempo que ha asegurado que ese contratiempo ya ha quedado solventado.

"Tengo constancia de que el Ayuntamiento de Guadalajara hasta el día 26, es decir, hasta ayer por la mañana no dijo que tenía algunas cabinas rotas o falta de cortinas. Pero estábamos tan preparados en la administración que entre la mañana y la tarde de ayer quedó absolutamente resuelto", ha asegurado Sabrido, al ser preguntado por esta cuestión durante la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes para informar sobre el dispositivo de las elecciones generales del próximo día 29.

"Agradezco el esfuerzo de todos los funcionarios y todos los trabajadores que han hecho el esfuerzo de que todo esté absolutamente preparado" para la jornada electoral, ha añadido.

Dicho esto, ha criticado que la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, tendría que haber informado "antes de esas necesidades" y, sobre todo, haberlo puesto en conocimiento de la Administración y no de la "prensa" como, según critica Sabrido, hizo.

"En cualquier caso, los electores de Guadalajara tienen todo absolutamente preparado desde ayer", ha insistido.