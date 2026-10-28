Sabrido muestra "cierta sorpresa" ante la tractorada en Madrid y defiende el apoyo del Gobierno al campo

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido - EUROPA PRESS

TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha mostrado "cierta sorpresa" ante la tractorada prevista este miércoles en Madrid para reclamar medidas urgentes que garanticen la rentabilidad de las explotaciones y el futuro del campo, al tiempo que ha defendido el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez al sector agrario y ganadero.

En declaraciones a Europa Press, Sabrido ha expresado su "absoluto respeto" a la convocatoria pero ha asegurado que "no sería honesto" consigo mismo si no manifestara "cierta sorpresa" por la protesta.

Según ha defendido el delegado, "no ha habido ningún Gobierno que haya dado más apoyo al sector agrario y ganadero que el Gobierno de España y el Gobierno de Pedro Sánchez".

"Desde el momento que entramos en crisis --fundamentalmente por la guerra injusta de Irán--, que ha supuesto para la Unión Europea más de 100.000 millones de euros en pérdidas, el Gobierno de España ha estado en permanente contacto con los agricultores para atender a sus demandas", ha asegurado Sabrido.

En este sentido, ha subrayado el delegado, "el Gobierno de España ha dado a los agricultores y ganaderos más del doble que Alemania, Francia e Italia juntos".

"Les ha dado ayudas para la adquisición de fertilizantes, ayudas para la adquisición del petróleo o devolución del impuesto de hidrocarburos", además de la anticipación de los abonos de la PAC.

Sabrido ha admitido que, aunque "todos podemos quejarnos", el Gobierno de España ha estado "muy atento" a las demandas del campo y "lo seguirá estando". El último ejemplo --ha dicho-- es el acuerdo alcanzado sobre la estructura de la futura Política Agraria Común (PAC), que, según ha afirmado, "recoge las pretensiones de los agricultores, ganaderos y pescadores de España".

Finalmente, ha trasladado a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha y de España que el Gobierno de España "cumple" y que "pueden estar seguros de que seguirá cumpliendo con ellos".