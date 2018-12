Un sacerdote de Toledo defiende que las cuotas de los colegios concertados "no buscan el enriquecimiento"

Publicado 30/11/2018 12:01:46 CET

TOLEDO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sacerdote y secretario de la Fundación Canónica para la Educación 'Arzobispo Rodríguez Plaza', Ángel Camuñas, ha defendido este viernes que las cuotas de los colegios concertados sirven para ayudar al sostenimiento de los edificios y "no buscan el enriquecimiento" de la institución o de las personas que trabajan en ella.

Así ha reaccionado después de que la Agencia Tributaria haya empezado a exigir la devolución de las deducciones como donaciones realizadas por algunos padres en sus declaraciones de la renta por los pagos mensuales de la escolarización de sus hijos en colegios concertados al entender que hay una contraprestación y no un donativo en dichos pagos.

Durante la presentación de la Fundación Canónica para la Educación 'Arzobispo Rodríguez Plaza', y acompañado por el vicepresidente de la Fundación, Sebastián Villalobos, y el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha afirmado que desde escuelas católicas y otros centros educativos defienden que esa aportación voluntaria "es un donativo hecho a la fundación o la institución que rige el colegio".

"Pero la Agencia Tributaria, cambiando el criterio que ha seguido hasta ahora, considera que esa donación no es válida deducible fiscalmente", ha apuntado el también director del Colegio Diocesano 'Santísimo Cristo de la Sangre' de Torrijos, para el que este cambio de criterio de Hacienda, "no hace que esas aportaciones sean ilegales".

EL PUNTO DÉBIL DE LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS

De su lado, el vicepresidente de la Fundación Canónica para la Educación 'Arzobispo Rodríguez Plaza', Sebastián Villalobos, ha explicado que "el punto débil" de los conciertos educativos, "que fue un éxito que creó Felipe González", era el problema económico.

De este modo, ha manifestado que año tras año los consejos escolares de todos los colegios concertados presentan el balance de ingresos y gastos "con déficit importantes", algo que "es bueno que lo sepa la sociedad".

También ha apuntado que "el puesto escolar en un centro público es mucho más caro que el puesto escolar en un centro concertado", al tiempo que ha dicho no entender el miedo que en España existe a la iniciativa social, a la Ley de Fundaciones e incluso a la de mecenazgo, algo que no ocurre en otros países, poniendo como ejemplo a Estados Unidos. Si esto se regulase de una forma "mas lógica" no habría ningún problema, ha concluido.