Saint-Gobain Isover muestra voluntad de acuerdo con trabajadores en Azuqueca para alcanzar un "buen convenio"

GUADALAJARA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo director general de Saint-Gobain Placo, Isover y Transformados, Gustavo Blázquez, ha visitado la planta de Azuqueca de Henares trasladando su preocupación por la situación actual de la negociación colectiva con trabajadores y ha reiterado "su voluntad de alcanzar un buen convenio".

Sin embargo, ha señalado que "no es posible atender el planteamiento de la parte social en algunos de sus términos actuales".

Ha reconocido personalmente el compromiso, la profesionalidad y el trabajo realizado por los equipos de Saint-Gobain Isover, fundamentales para los resultados alcanzados por la compañía, que ha informado en nota de prensa de esta visita.

Durante la visita ha reafirmado el compromiso industrial de Saint-Gobain con la plantilla y con Castilla-La Mancha a través de inversiones estratégicas como el nuevo horno y la futura planta de reciclaje.

Además, ha remarcado que la seguridad y la salud de las personas siguen siendo la prioridad absoluta de la compañía y un elemento irrenunciable en el desarrollo de su actividad industrial.

La visita ha servido para escuchar a los equipos, conocer de primera mano la realidad de la planta y reafirmar la apuesta de Saint-Gobain por el empleo, la industria y el desarrollo de la región.