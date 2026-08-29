Una salida de vía en El Casar (Guadalajara) deja un menor herido y trasladado al 12 de Octubre de Madrid

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GUADALAJARA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un menor de edad ha resultado herido tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaba en la GU-1057, a su paso por la localidad de El Casar, en Guadalajara.

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar en el kilómetro 1 de la referida vía.

Hasta el lugar de los hechos se ha movilizado a la Guardia Civil, una ambulancia de soporte vital básico y una UVI, que lo ha trasladado al hospital 12 de Octubre de Madrid.