La San Silvestre de Guadalajara suma ya 660 inscritos y apunta a récord a dos semanas de su celebración

El concejal de Deportes, Armengol Engonga, junto a la organizadora de la San Silvestre, María Amarilla. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La San Silvestre 'Ciudad de Guadalajara' celebrará su novena edición el próximo 28 de diciembre con 660 inscritos a más de quince días de la prueba, una cifra que roza el récord de participación del año pasado, situado en 700 corredores.

La carrera, integrada en el programa navideño del Ayuntamiento, partirá desde la Plaza de España y volverá a recorrer el casco histórico con modalidades de 5 y 10 kilómetros y una prueba infantil. En ambos casos partirán de la Plaza de España con una hora de diferencia (12 horas --mayores-- y 11 horas --infantil--).

El concejal de Deportes, Armengol Engonga, ha presentado este jueves la prueba junto a la organizadora de la misma, María Amarilla, y ha destacado que la San Silvestre "no es una carrera más, sino una prueba muy especial" que cierra el Circuito de Carreras Locales, un proyecto que ha calificado de "auténtico éxito".

Por su parte, la organizadora del evento ha subrayado el ritmo "muy avanzado" de inscripciones y ha apuntado que se espera superar el récord del pasado año.

Ha señalado además la buena acogida de la camiseta de manga larga incluida en el welcome pack y ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento, Protección Civil, Policía Local y patrocinadores. Las inscripciones continúan abiertas a través de Rock Sport.