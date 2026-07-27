Sánchez avanza "horas complejas" ante la nueva ola de calor y pide "comprensión y precaución" a la ciudadanía

Pedro Sánchez visitando la zona afectada por el incendio en Castellón el 27 de julio de 2026 - EUROPA PRESS

Insiste en trabajar en la prevención y materializar ya un pacto de Estado frente a la emergencia climática

CASTELLÓN/TOLEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que se prevén "horas difíciles y complejas" ante el aumento de las temperaturas derivado de la nueva ola de calor, a la vez que ha pedido "compresión y precaución" a los ciudadanos de cara al riesgo de incendios que asola el país.

Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo en su visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado por el incendio en la Vall d'Uixó (Castellón), que arrasa 6.500 hectáreas, con un perímetro de 48 kilómetros, y ha obligado a la evacuación de más de 16.000 personas y el confinamiento de unas 65.000 de varias localidades del entorno de la Serra d'Espadà.

En este contexto, Sánchez, acompañado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha agradecido a los medios de comunicación su trabajo y ha pedido a la ciudadanía informarse a través de canales institucionales oficiales frente a la "desinformación y "bulos" que surgen en redes sociales.

Sánchez, que ha insistido en esperar al desarrollo de la investigación para confirmar si el incendio en la Vall d'Uixó ha sido intencionado, ha puesto el foco en el "aumento sostenido y sistemático" de las temperaturas como consecuencia de la "emergencia climática". "Lo que está haciendo es elevar de manera exponencial la expansión y el nivel de los incendios", ha sentenciado.

El presidente del Gobierno, quien fue objetivo de gritos e insultos de un grupo de personas concentrado tras la valla del reciento, ha indicado que se han calcinado en lo que va de año más de 170.000 hectáreas en una decena de grandes incendios en España, lo que significa multiplicar por seis los registros del año pasado en el mismo periodo, y ha alertado sobre el aumento de las temperaturas previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días.

Ante esta subida de temperaturas, el líder del Ejecutivo ha reclamado extremar "la precaución y prevención", además de estar pendiente a las comunicaciones oficiales de las instituciones. También ha pedido a los evacuados y confinados por las llamas "paciencia y comprensión" porque la prioridad del Sistema Nacional de Protección Civil es "defender la vida de la gente de las zonas afectadas" y luchar contra los fuegos.

ESTAR EN LA PREVENCIÓN

Dicho esto, el presidente ha destacado la "cooperación institucional y la colaboración de todas las administraciones" frente a "un enemigo común", que son los incendios, si bien ha puesto el foco en potenciar la prevención a través de la ciencia y con un "gran acuerdo de país" para frenar la "emergencia climática"

"Tenemos que estar en la prevención para que la respuesta sea menos grave a la que estamos sufriendo y la reconstrucción y la recuperación sea mucho más rápida y proporcionada al desafío que tenemos con la emergencia climática", ha precisado, para recordar después los quince grandes ejes que ha planteado para el pacto de Estado.

Sánchez ha insistido en "alcanzar y materializar entre todos las administraciones públicas y los representantes políticos, sociales, empresariales y científicos" de España un "acuerdo de país" para "estar cada año más prevenidos y preparados" ante "una emergencia climática que por desgracia está superando todos los niveles".

RECUPERACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS

El presidente también ha trasladado el compromiso del Gobierno con la respuesta ante la recuperación de los municipios y terrenos asediados por el fuego y ha recordado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto con las zonas "gravemente afectadas" por los incendios, destinado a aquellas áreas arrasadas por las llamas, especialmente en la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila, Toledo y Castellón.

Así, ha explicado que las subdelegaciones de gobierno se pondrán a coordinar con las instituciones públicas, singularmente con los ayuntamientos y también las diputaciones, para "empezar a valorar la magnitud de la catástrofe derivada de estos incendios".