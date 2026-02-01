'Con sangre entra', propuesta del Festival de Las Casas Ahorcadas para sembrar lectores de novela de misterio

Archivo - El escritor vallisoletano César Pérez Gellida. - FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID - Archivo

CUENCA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Novela Negra de Las Casas Ahorcadas, que se celebrará en Cuenca del 4 al 7 de febrero, piensa tanto en los lectores de hoy como en los del futuro y por eso, un año más, organiza una serie de actividades didácticas dirigidas a los centros educativos y con un enfoque que aprovecha las nuevas tecnologías, las redes sociales y las series de televisión para captar la atención de este público joven.

El Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha y la Facultad de Bellas Artes serán los escenarios de estas jornadas que tienen como título 'Con sangre entra: Plan de Animación a la Lectura de Misterio' y cuentan con el patrocinio de General Óptica.

Están dirigidas al alumnado de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y, por primera vez, también para estudiantes de Educación Primaria, ha informado el Festival en nota de prensa.

La primera jornada será el 4 de febrero en el Museo Paleontológico y contará con la escritora Beatriz Osés. La reina del thriller infantil y juvenil, ganadora de premios prestigiosos como el Edebé y el Barco de Vapor, mantendrá sendos encuentros con lectores de 6º de Primaria y de 1º de Secundaria.

Este mismo día, el Festival de las Casas Ahorcadas cederá el protagonismo al mundo del cómic para que los estudiantes conozcan al guionista y director de cine Juanra Fernández y al dibujante Mateo Guerrero, creadores de la serie de novela gráfica Gloria Victis, ambientada en el imperio romano.

El 5 de febrero la jornada del Plan de Animación a la Lectura de Misterio vuelve a celebrarse en el Museo Paleontológico, con dos actividades dirigidas al alumnado de 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

La primera será un telefórum para comparar la versión literaria con la adaptación de 'Memento Mori', novela que ha sido llevada a las plataformas por Prime Video, junto a su autor, con escritor César Pérez Gellida, ganador de un premio Nadal.

La segunda propuesta es una masterclass de introducción a la criminología, a propósito del crimen de Pioz y los mensajes de WhatsApp del asesino, a cargo de la periodista Carmen Corazzini.

Además, este jueves habrá sendas masterclass de relatos policíacos inspirados en cuentos populares a cargo de los narradores cubanos Lorenzo Lunar y Rebeca Murga.

Finalmente, el viernes 6 de febrero el Plan de Animación a la Lectura patrocinado por General Óptica se desplaza hasta el Aula Magna de la Facultad de Bellas Artes del Campus Universitario, con actividades para alumnos de 2º y 3º de Secundaria.

Para los primeros se ha programado una sesión de introducción a las ciencias forenses y al uso de las huellas dactilares, con el capitán Óscar Palomares y el laboratorio de Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca y una tercera masterclass con Lorenzo Lunar y Rebeca Murga.

Por su parte, los alumnos de tercer curso disfrutarán de un telefórum con Jerónimo Tristante, creador del personaje de Víctor Ros, detective español inspirado en Sherlock Holmes que ha tenido su propia serie de televisión; y una masterclass de lingüística forense con la experta Sheila Queralt en la que aprenderá a analizar mensajes en redes sociales.

El programa completo del Festival de Las Casas Ahorcadas se puede consultar en la página web del festival y reúne a una treintena de autores y actividades pensadas para distintos perfiles lectores. Todas las actividades son gratuitas y el acceso es libre hasta completar aforo.

El Festival de Las Casas Ahorcadas cuenta con el respaldo de la Junta de Comunidades, Diputación de Cuenca, Ayuntamiento de Cuenca, Consorcio Ciudad de Cuenca, Patronato Cardenal Gil de Albornoz, General Óptica y Masfarné.