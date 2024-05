Sanidad desmiente a PP respecto al cierre de la Unidad de Críticos de Almansa: "No se ha cerrado nada ni vamos a cerrar"

TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO), 21 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población y ha señalado que no se ha cerrado la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital de Almansa, como ha denunciado el PP. "No se ha cerrado nada. Seguimos teniendo la misma prestación. La cartera está intacta, las camas están abiertas para los pacientes críticos".

A preguntas de los medios, Fernández Sanz ha reaccionado de este modo después de que este martes el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, haya avanzado que el Grupo Parlamentario Popular reclamará al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el pleno de las Cortes que rectifique su decisión de "cerrar" la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital de Almansa.

En este punto, ha explicado que lo que ha ocurrido ha sido que "ante la jubilación de un anestesista y la baja de otro", se han puesto "otros especialistas como los de urgencias y los de medicina interna a colaborar en la atención a pacientes que necesiten esa atención".

"Este consejero no se va a caracterizar en ninguno de sus años por cerrar nada en Castilla-La Mancha. Cerrar en absoluto y Almansa está muy bien atendida en su área y lo que me queda es darle las gracias a los profesionales por aquella decisión tan rápida que han tenido para reformular la manera de atender, una vez que se nos han jubilado, como he dicho, una anestesista y la baja de otra", ha remarcado.

Así, le ha pedido a Núñez y al Partido Popular que "quieran el sistema, que hablen bien del sistema", por que "lo que quiere la gente es que vayamos en el mismo barco".