Sanidad espera conseguir homegeneizar los datos entre todas las CCAA en "dos o tres días"

MADRID/TOLEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado que el Ministerio de Sanidad espera conseguir homogeneizar los datos sobre el Covid-19 en todas las comunidades autónomas en un plazo de "dos o tres días", una vez este viernes se ha publicado una Orden en la que se fijan con más claridad los criterios de notificación. "Esperamos que en breve consigamos solucionar este problema, estamos trabajando con las comunidades autónomas", ha agregado.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, Simón ha explicado que la nueva Orden quiere reflejar la "nueva situación" tanto epidemiológica como de capacidad diagnóstica del COVID-19 que se ha producido, entre otras cuestiones, por la introducción de los test serológicos, que no detectan casos actuales sino de personas que han pasado la enfermedad, por lo que no podrían ser contabilizados diariamente como nuevos positivos, sino que irían directamente a la estadística total de afectados.

"Los datos que nos están llegando ahora están incluyendo algunas cosas que no son exactamente igual que lo que se estaba registrando en días previos", ha comentado al respecto Simón, quien ha precisado que, en cualquier caso, no se conocerá el número real de infectados hasta que "no haya pasado la pandemia" y se hayan realizado estudios "específicos", como el que ha puesto en marcha el Ministerio de Sanidad y que espera tener resultados en los "próximos días o semanas".

Así, Simón ha admitido que va a haber "unos cuantos días" en los que el Ministerio va a tener que "readaptar" la nueva situación. En este contexto, ha añadido también que algunas comunidades autónomas están empezando a recoger información sobre casos y defunciones posibles que no están confirmados por prueba PCR ni test rápido. "Tenemos que ser capaces de reordenar toda esta información y que no haya artefactos que alteren la serie", ha apuntado.

Según ha indicado Simón, la nueva Orden "busca conseguir más detalle de información ante el incremento muy sustancial de la capacidad de hacer PCR". "La información se va a dar progresivamente a medida que seamos capaces de darla correctamente y para dar continuidad a la serie", ha insistido.

En cuanto al número de fallecidos, ha insistido en que el protocolo del Ministerio solo recoge "casos confirmados". "Basar nuestras definiciones de muerte en personas que puedan tener algún síntoma de Covid-19, cuando sabemos lo inespecíficos que son estos síntomas, daría una información muy distorsionada de la realidad", ha asegurado. Así, ha añadido que el estudio del Ministerio sobre seroprevalencia va a aportar "información extra" al respecto, pero que, en cualquier caso, estos datos "se tienen que valorar fuera de las series históricas". "Obviamente vamos a tener que hacerlo, hay muchos casos sospechosos que han tenido un impacto en la enfermedad", ha reconocido.

En cuanto a los asintomáticos, ha recordado que la información se ha solicitado a las comunidades autónomas a través de esta Orden. "Hasta ahora ya hemos recibido información de alguna comunidad, pero son pocas. Creemos que es mejor no adelantarnos a los acontecimientos y esperar que haya un número suficiente de CCAA para hacer una valoración real", ha indicado, apostillando que los primeros datos hasta ahora apuntan que en los nuevos test rápidos ya realizados hay "un porcentaje importante de contagiados asintomáticos".

Simón no se ha atrevido a dar una estimación sobre cuánto crecerán los casos en España en las próximas semanas debido a los test rápidos, que detectarán más positivos asintomáticos, especialmente en residencias de mayores. "Sabemos que hay casos asintomáticos, no sabemos si es un número excesivo o no. También hay casos leves que ni siquiera contactan con el sistema, por lo que es muy complicado detectarlos, o cuadros leves que por diversas razones no se han hecho la prueba", ha valorado.

Pese a no poder fijar un número de incremento, sí que espera que haya una crecida si se realizan test masivos. "No podría decir cuántos podrían ser", ha afirmado, aunque ha avanzado preliminarmente que se podrían alcanzar incidencias de entre el 5 y 15 por ciento de la población española incluyendo los casos leves, según algunos estudios; mientras que otras investigaciones fijan esa cifra en torno al 1 y 5 por ciento. "Hacer una hipótesis es muy difícil ahora mismo", ha dicho, remitiendo nuevamente a la realización del estudio de seroprevalencia para conocer estimaciones más fiables.