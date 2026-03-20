Sanidad rechaza una mediación independiente y defiende el Foro de la Profesión Médica para desbloquear la huelga

Médicos manifestantes durante la concentración con motivo de la huelga médica y facultativa, a 16 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

Euskadi, Castilla-La Mancha y Canarias plantean una figura independiente para acabar con el conflicto

MADRID/TOLEDO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha rechazado una mediación independiente para desbloquear la huelga médica nacional y ha defendido el Foro de la Profesión Médica como espacio "legítimo" y "plenamente operativo" de diálogo, en respuesta a la propuesta de Euskadi, Castilla-La Mancha y Canarias.

Este viernes, los consejeros de Salud de Euskadi, Castilla-La Mancha y Canarias han enviado una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que plantean una mediación independiente para acabar con la huelga médica estatal motivada por los desacuerdos sobre el Estatuto Marco.

Sanidad agradece a las consejerías la iniciativa, pero recuerda que las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, pueden negociar directamente y mejorar las condiciones laborales de sus profesionales sanitarios. "Contribuyendo así a poner fin al conflicto en sus respectivos territorios, como ya ha demostrado el caso de Asturias", ha indicado Sanidad.

En este contexto, el departamento que dirige Mónica García destaca la figura del Foro de la Profesión Médica para poder desbloquear la huelga nacional: "Ya existe un espacio legítimo y plenamente operativo de diálogo: el Foro de la Profesión Médica, donde están representadas las principales organizaciones del colectivo. Este foro, que se ofreció para ejercer este papel, ha venido desarrollando funciones de mediación".

Sanidad subraya que ya se alcanzó un acuerdo con los integrantes del Foro de la Profesión Médica que, a su juicio, son quienes mejor conocen la realidad y las necesidades de la profesión médica. Sin embargo, lamenta que dicho acuerdo no fue aceptado por el Comité de Huelga, lo que "ha dificultado el avance hacia una solución compartida".

Por todo ello, el Ministerio considera que no es necesario crear nuevos mecanismos de mediación, sino continuar trabajando sobre los ya existentes, "reforzando el diálogo dentro de los cauces representativos establecidos". En este sentido, asegura que impulsará la continuidad de las conversaciones con el Comité de Huelga en el marco del Foro de la Profesión Médica, que cree que actuará como espacio de "interlocución y mediación" para favorecer el acercamiento de posiciones y avanzar hacia una solución consensuada.

EUSKADI, CASTILLA-LA MANCHA Y CANARIAS PROPONEN A LA POP

En la carta que han remitido a la ministra de Sanidad, los consejeros de Salud del Gobierno Vasco, Castilla-La Mancha y Canarias, Alberto Martínez, Jesús Fernández y Esther Monzón, respectivamente, plantean la designación de una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico.

En la misiva, los responsables autonómicos de Salud proponen valorar la designación de una figura de mediación independiente que actúe como marco neutral para el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga. Esta figura tendría como objetivo "abrir un espacio de negociación constructiva, generar un clima de confianza mutua y ayudar a encauzar una solución dialogada que evite prolongar los efectos del conflicto sobre los y las pacientes y sobre los servicios sanitarios autonómicos".

A título propositivo, la carta señala que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes podría ser "una entidad adecuada para ejercer este papel mediador, dada su reconocida independencia y su compromiso con el interés general". En cualquier caso, los consejeros subrayan que la elección concreta de la figura mediadora corresponde al ámbito estatal, insistiendo en "la urgencia de activar cuanto antes un mecanismo eficaz de mediación".

Además, señalan que el impacto asistencial en el conjunto comunidades autónomas "ya es muy relevante, con una presión añadida sobre los sistemas de salud autonómicos". Por ello, consideran imprescindible "avanzar hacia una solución dialogada que garantice la continuidad y la calidad de la atención sanitaria".