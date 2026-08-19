Santiago Sastre, Carlos Dueñas y Begoña González, ganadores del certamen 'La Catedral de Toledo. Diez miradas'

Archivo - Transparente de la Catedral de Toledo. - CATEDRAL DE TOLEDO - Archivo

TOLEDO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Libreros de Toledo ha dado a conocer el fallo del certamen 'La Catedral de Toledo. Diez miradas', una iniciativa concebida para reunir diez aproximaciones diferentes a la historia, el patrimonio, el arte y la significación cultural de la Catedral Primada y que culminará con la publicación conjunta de los trabajos.

Tras la valoración de las obras presentadas, el jurado ha acordado premiar 'Una vuelta a la manzana: el exterior de la Catedral', a Santiago Sastre, profesor titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha y escritor, y a 'Desde dentro: un recorrido por el interior de la Catedral', a Carlos Dueñas, escritor.

También ha sido galardonada 'La Catedral de Toledo: integración histórica, social y política', de Begoña González González.

En el resto de las modalidades convocadas, el jurado ha considerado que los trabajos presentados no reunían las condiciones necesarias para ser premiados, por lo que dichas categorías han sido declaradas desiertas.

Sin embargo, según informa la organización, ha querido mantener el objetivo que dio origen al proyecto: construir una obra colectiva formada por diez miradas diferentes sobre la Catedral de Toledo. Por este motivo, se ha invitado a profesores, investigadores, escritores y jóvenes investigadores vinculados a la ciudad y a la Universidad de Castilla-La Mancha para desarrollar los temas que habían quedado sin cubrir.

De esta manera, Paula Delgado, estudiante e investigadora de la Facultad de Humanidades de la UCLM, abordará 'El Parnaso toledano'; Juan Carlos Pantoja, profesor de la Facultad de Educación de Toledo y escritor, se ocupará de 'Escrito en la piedra' o Juan Carlos de la Flor Gutiérrez y Jorge Pérez Burgueño, investigadores predoctorales de la Facultad de Humanidades de la UCLM, desarrollarán conjuntamente 'La Catedral hoy: uso, percepción y proyección cultural'.

La modalidad dedicada a 'La Catedral sonora' queda, por el momento, pendiente de incorporación al proyecto.

El propósito continúa siendo el mismo con el que nació el certamen: ofrecer una visión plural de un edificio que no puede comprenderse únicamente desde una perspectiva arquitectónica, estética o religiosa, sino desde una heterogénea observación en la que tienen cabida otros muchos perfiles patrimoniales que, a lo largo de los siglos, han contribuido a convertir a la seo primada en uno de los grandes referentes de Toledo.

UN NUEVO CERTAMEN SOBRE EL TOLEDO DE 711 A 1085

'La Catedral de Toledo. Diez miradas' no será una iniciativa aislada. La intención de la Asociación de Libreros de Toledo es dar continuidad a este modelo de certamen de investigación, divulgación y posterior publicación.

De cara a 2027, se trabaja ya en una nueva convocatoria dedicada al estudio de Toledo entre los años 711 y 1085, que abarque la Expansión árabo-bereber y formación de Al- Andalus hasta la incorporación de la ciudad al reino de Alfonso VI.

El futuro certamen pretende acercarse a uno de los periodos más complejos y decisivos de la historia toledana desde diferentes perspectivas --histórica, social, política, cultural, artística, religiosa y urbana-- y, al igual que en la convocatoria dedicada a la Catedral, los trabajos seleccionados estarán destinados a formar parte de una publicación colectiva.

Con esta continuidad, la Asociación de Libreros de Toledo pretende contribuir a fomentar el estudio y la divulgación de la historia de la ciudad, favorecer la participación de investigadores y escritores y convertir cada convocatoria en el punto de partida de un libro que permanezca más allá de la celebración del propio certamen.