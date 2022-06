Sanz Roldán declina opinar sobre las grabaciones de Villarejo, que ha de juzgar la justicia

TOLEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exJEMAD y exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, ha declinado pronunciarse sobre las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo que salpican al Gobierno de Mariano Rajoy que se están dando a conocer, alegando que "no sería un buen director del Centro Nacional de Inteligencia" si opinara sobre estos hechos, que ha de juzgar la justicia.

De este modo ha reaccionado Sanz Roldán, preguntado por esta cuestión antes de participar en el Seminario Internacional de Seguridad y Defensa que se celebra en Toledo, donde tan solo ha indicado que esas conversaciones que se han grabado "han ocurrido" y son "verdad", pero le compete a la justicia y a los implicados juzgarlos.

"No sería un buen director del CNI, aunque ya no lo soy, pero lo fui durante 10 años, si comentara estos temas. Hace nada que me fui. Cualquier comentario que hiciese al respecto tendría un peso específico superior al normal y no quiero entrar", ha zanjado Sanz Roldán.