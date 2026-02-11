La secretaria general de Agricultura asumirá las competencias de Política Agraria Común tras la marcha de Gracia Canales

La Consejera De Economía, Empresas Y Empleo, Patricia Franco; Y El Consejero De Agricultura, Ganadería Y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; Han Presidido La Reunión Del Observatorio Regional Del Impacto De Los Aranceles (ORIA). - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 11 Feb. (EUROAP PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha explicado que será la secretaria general de la consejería, Elena Pérez Payo, la que asuma las competencias de la Viceconsejería de Política Agraria Común y Política Agroambiental, tras la marcha de Gracia Canales.

Así lo ha indicado el titular regional de Agricultura, preguntado este miércoles sobre sí va a mantener dicho departamento, tras publicar este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el cese de Canales.

"Habrá que hacer alguna reorganización en el trabajo, pero en este momento, tal como establece el decreto de estructura, las competencias las va a llevar la secretaría general. Está perfectamente capacitada esa área y la titular, Elena Pérez Payo, para intentar afrontar este reto. Vamos a trabajar de esta manera en las próximas semanas y en el futuro, ya veremos lo que vamos a hacer", ha avanzado Lizán, antes de presidir en Toledo la reunión del Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles.

"Estamos en un contexto de negociaciones de la Política Agraria Común para el próximo periodo que es importante y, por lo tanto, estamos sometidos a una presión tremenda en la que la tensión es constante y diaria", ha reconocido el consejero, que ha agradecido "tremendamente" el trabajo que la viceconsejera ha desarrollado, "ha marcado un hito importante", ha añadido.

"Para mí, Gracia Canales, aparte de la cuestión laboral, profesional, que ha encarnado perfectamente una grandísima profesional, deja un hueco en lo personal que resulta muy difícil de afrontar. Quiero desearle lo mejor. Es una amiga. Nos unen 27 años de historia, cuando empezamos a trabajar conjuntamente. Creo que también necesitamos algunos parones para poder relajarnos, y que lo laboral no afecte a lo personal".