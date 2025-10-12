Secretarios, interventores y tesoreros conmemoran en Guadalajara sus cien años reivindicándose como servicio público

GUADALAJARA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Guadalajara ha acogido la conmemoración del Centenario de la Habilitación Nacional de los Colegios Provinciales de Secretarios, Interventores y Tesoreros, datada en 1925. Un acto en el que el presidente de Cosital en Guadalajara, José Javier Ruiz, ha subrayado una efeméride que "marca cien años de unión, participación y compromiso profesional".

Un acto en el que ha destacado la vocación de servicio público que ha caracterizado al colectivo a lo largo del tiempo, "una labor desarrollada con profesionalidad, dedicación, independencia y objetividad para hacer cumplir la ley y garantizar el funcionamiento de los ayuntamientos y diputaciones", ha informado la entidad en nota de prensa.

También ha puesto en valro el papel de las mujeres en la profesión, que hoy representan el 60% del cuerpo, y ha abogado por liderar la incorporación de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, "sin olvidar que ninguna herramienta sustituye la capacidad humana ni el compromiso ético con la ciudadanía".