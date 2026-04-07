El sector hotelero de Toledo vive una de sus "mejores" Semanas Santas con un 90,3% de ocupación, según Velázquez

Semana Santa toledana - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector hotelero de Toledo ha vivido una de sus "mejores" Semanas Santas con un 90,3 por ciento de ocupación, un 5 por ciento más que el año pasado, tal y como ha detallado este martes el alcalde toledano, Carlos Velázquez, al ser preguntado al respecto.

Durante la presentación de la XXIX Batalla de Órganos, incluida en el programa musical del VIII Centenario de la Catedral Primada, el alcalde ha incidido en que "había muchas ganas de Semana Santa", porque en años anteriores, las inclemencias climatológicas hicieron que se suspendieran --al menos en Toledo-- algunas de las procesiones mas importantes.

Por lo tanto, "había muchísimas ganas y eso se ha notado", ha hecho hincapié el regidor toledano, quien ha destacado la "importantísima afluencia de público" estos días en Toledo.

"Podemos decir que ha sido para el sector hostelero una de las mejores Semanas Santas que se han conocido, al menos de las mejores en los últimos años", ha destacado Velázquez.

Aunque todo ello, ha reconocido, "nos requiere un trabajo muy importante de gestión" y en cuanto a movilidad, el alcalde ha sacado pecho de las medidas que se han ido poniendo en marcha como --por ejemplo-- las relacionado con las autocaravanas.

"El caravaning cada vez está más de moda, cada vez hay más gente que sale con autocaravanas a vivir sus vacaciones y muy especialmente en Semana Santa", ha dicho el alcalde, quien ha celebrado lo bien que ha funcionado el aparcamiento de la Peraleda, que ha estado "completamente lleno", incluso más autocaravanas que el año pasado.

ALEGRÍA EN TODA LA PROVINCIA

De su lado, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha hecho una valoración "muy positiva" de la Semana Santa en toda la provincia. "El tiempo ha acompañado", porque "llevábamos ya varios años en los que varias procesiones se tuvieron que quedar dentro sin poder procesionar en la calle debido al mal tiempo".

"Este año la alegría ha sido manifiesta en todos los municipios donde se ha podido celebrar la Semana Santa y eso también ha sido enriquecedor, no solamente a nivel cultural y a nivel de fe, sino también en cuestión económica", ya que las plazas de hoteles y los restaurantes han estado también con su máxima ocupación.

Según ha argumentado, "la Semana Santa no solamente es fe y es tradición, sino que también contribuye a un enriquecimiento de todos los municipios y de toda la provincia en general".