El sector de la limpieza, en lucha en C-LM contra la precariedad laboral y por la negociación de un convenio regional

Concentración trabajadoras limpieza - CCOO

TOLEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 personas se han manifestado este martes en la capital regional entre la sede de Cecam y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en defensa de un convenio colectivo "digno" para el sector de la limpieza, que recoja condiciones salariales "decentes" para trabajadores "imprescindibles" en la prestación de servicios públicos.

De igual modo, exigen que en Castilla-La Mancha se abra una única mesa de negociación de un convenio de ámbito regional, que favorezca las condiciones de trabajo y permita combatir la precariedad laboral.

En nota de prensa, CCOO explica que en la región existen cinco convenios colectivos provinciales de limpieza de edificios y locales, cuya vigencia finaliza este año, y que afectan a más de 18.000 personas trabajadoras. De ellas más del 80% son mujeres y 3 de cada 4 con contratos a tiempo parcial.

'Convenio justo, salario digno', 'No somos invisibles, somos imprescindibles', 'Patronal escucha, la limpieza está en la lucha', 'Basta ya de precariedad laboral' o 'Una sola mesa de negociación' son algunos de los eslóganes que han coreado los trabajadores y trabajadoras durante la movilización.

El responsable de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO del Hábitat CLM, Juan Carlos García, ha explicado que el objetivo es trasladar a la patronal su desacuerdo con las condiciones de trabajo que se están planteando y, a la Consejería, "que se comprometa con el sector para que podamos abrir una mesa de convenio regional para intentar que las condiciones de las trabajadoras de la limpieza de edificios y locales de la región sean homogéneas".

La secretaria general de la Federación de CCOO del Hábitat CLM, Maribel Cabañero, ha señalado que la Junta es el mayor cliente de las empresas de limpieza, si bien ha lamentado que cada vez destina "menos dotación".

"Esto nos hace pensar que la administración está en modo ahorro en algo que no es un gasto sino una inversión como puede ser la sanidad, la educación o los servicios sociales", ha dicho Cabañero, ha indicado que los empresarios están bloqueando las mesas de negociación con el tema del absentismo.

"Lo que pretenden es empeorar la situación de las prestaciones cuando alguien cae enfermo. Pero no olvidemos una cosa: la gente trabajadora no se firma el parte de baja, lo firma un facultativo o facultativa".

En cuanto a las principales reivindicaciones, el colectivo pide mejoras salariales acordes al coste de la vida, el mantenimiento de los derechos laborales y el reconocimiento profesional de un servicio esencial para el funcionamiento de centros sanitarios, educativos, administrativos e industriales.

Los responsables sindicales han explicado que estas trabajadoras están muy afectadas por la parcialidad y han denunciado la discriminación que sufren con respecto a los trabajadores del sector, teniendo ellas categorías profesionales de limpiadora y ellos de especialistas.

De cara a la negociación colectiva del año que viene en la región, CCOO del Hábitat pretende que haya una única mesa para las cinco provincias donde se negocien las mismas condiciones de trabajo y que la administración "se implique".

En este sentido, los representantes sindicales han registrado un escrito en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo solicitando su apoyo a este sector y que realice las gestiones convenientes con las distintas patronales para la apertura de una mesa de negociación de ámbito regional.