El sector del Metal de Ciudad Real decide iniciar un proceso de movilizaciones para conseguir un convenio digno

Finalizado el proceso asambleario iniciado por los sindicatos para informar de cómo se encuentra la negociación del convenio del Metal, los trabajadores y trabajadoras han dejado claro que no van a aceptar ningún retroceso y que van a luchar y a movilizarse para defender sus derechos.

Con el fin de ponerles en antecedentes de la situación real y actual de la negociación del convenio del Metal, para que sean los trabajadores y trabajadoras quienes juzguen y decidan cuáles deben ser los siguientes pasos, los sindicatos UGT y CCOO han celebrado dos asambleas que han sido determinantes para pulsar el sentir de los compañeros y compañeras de la siderometalurgia en la provincia de Ciudad Real.

Así, la primera de las asambleas se hizo el 25 de septiembre en la Comarca de Manzanares, donde más de 60 delegados y delegadas sindicales de distintas empresas de la zona escucharon la situación de la negociación y rotundamente condenaron la actitud intransigente de la parte empresarial al no aceptar ninguno de los puntos planteados por la parte social y no valorar el esfuerzo realizado por los Trabajadores en la negociación para llegar a un entendimiento, han informado ambos sindicatos en nota de prensa.

Una vez analizados los hechos y habiéndose desarrollado un amplio debate sobre el tema, se acordó iniciar distintas movilizaciones y llegar si fuera necesario y como último recurso a la huelga, si no rectifica la Patronal. La segunda y última asamblea tuvo lugar el 2 de octubre en la Comarca de Puertollano.

Esta asamblea "fue un auténtico éxito y con un aforo masivo", que obligó a tener que celebrarla en la calle porque los locales sindicales se desbordaron y se quedaron pequeños para acoger a los más de 400 trabajadores y trabajadoras del Metal que asistieron para escuchar la información facilitada por los secretarios generales de CCOO y UGT.

"Las personas afectadas transmitieron su malestar e indignación, ya que han transcurrido casi ocho meses y nada de lo planteado ha sido tomado en consideración, lo por lo que demuestra una falta de respeto hacia las personas trabajadores y sus familias", apuntan CCOO y UGT.

Según añaden, el ambiente de las asamblea se fue calentando hasta que los más de 400 trabajadores y trabajadoras concentrados corearon al unísono 'Movilizaciones ya' y 'huelga, huelga, huelga'. Una vez celebradas ambas asambleas, la conclusión que extraemos desde CCOO y UGT es que los trabajadores y las trabajadoras del Metal han dado su veredicto: "No van a aceptar ningún recorte de sus derechos, después de los años de lucha que les ha costado conquistarlos".

"Por lo tanto, la movilización, la protesta y la lucha es el único camino para conseguirlo. Ante esta situación, la patronal debe escuchar el sentir de la clase trabajadora del Metal, reflexionar y reconsiderar su postulado con la única voluntad de llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes: De no ser así, la única alternativa será la protesta, la lucha y la huelga general del Sector del Metal de Ciudad Real", subrayan.

La parte sindical manifiesta una vez más su postura abierta al diálogo para alcanzar acuerdos, si bien advierte que el tiempo apremia, la paciencia se acaba y las consecuencias son responsabilidad del que no quiere avanzar. "Los trabajadores y trabajadoras tienen claro que sí están dispuestos a avanzar sin retroceder ni renunciar a sus derechos".