El sector del Metal de Ciudad Real irá a movilización y huelga en otoño si no hay avances en el convenio colectivo

CIUDAD REAL 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO han afirmado que el sector del Metal de Ciudad Real está a las puertas de "un otoño caliente" si la patronal no abandona la actitud de bloqueo en la negociación del convenio colectivo, un convenio de los más importantes de la provincia y que afecta a alrededor de 15.000 personas trabajadoras.

UGT FICA y CCOO Industria han ofrecido este lunes una rueda de prensa para anunciar que, de continuar así las cosas, a mediados de septiembre habrá movilizaciones y posteriormente convocatoria de huelga, han informado en nota de prensa.

El secretario general de UGT FICA Ciudad Real, Antonio Torres, y el secretario general de la Federación de Industria de CCOO Ciudad Real, Víctor Manuel Arias, indicaban que la patronal del Metal y Fecir están haciendo propuestas que están por debajo del Estatuto de los Trabajadores y de la legislación, intentando dar pasos atrás en los derechos alcanzados en los últimos años, "algo que no vamos a permitir".

En materia salarial, ambos sindicatos plantean una subida anual del 4% para 2025, 2026 y 2027, con una cláusula de revisión salarial conforme al IPC, una demanda ante la que la patronal tan solo está dispuesta a dar el 2,5% sin cláusula de revisión salarial.

El secretario general de UGT FICA Ciudad Real denunciaba que la parte empresarial también quiere congelar la antigüedad y después eliminarla, "algo totalmente inaceptable y que para nosotros es una línea roja que no vamos a permitir que sobrepasen".

"Igualmente están planteando un contrato eventual, de alternancia y de formación por debajo del Estatuto de los Trabajadores", añade.

UGT FICA y CCOO Industria reivindican que el nuevo convenio recoja que el plus por entrada al complejo (aquel puesto en marcha a raíz de la muerte de 9 trabajadores en el complejo petroquímico de Repsol y que reconoce la elevada peligrosidad del puesto) sea cobrado por la totalidad de las plantillas, incluyendo a las nuevas incorporaciones.

Además que el plus parada, que ya está incluido en el convenio, se amplíe su ámbito de afectación para toda la provincia. De este modo en aquellas empresas que realicen paradas programadas se cobraría este plus. También subir la antigüedad de los quinquenios de un 4% a un 5%.

"Queremos que se reconozca el uso del recurso preventivo y que se homogenice el plus de retenes para que haya un plus mínimo para todos los trabajadores/as del sector", comentaba el responsable de Industria de CCOO.

Siempre en unidad de acción, Antonio Torres aseguraba que "ha llegado el momento de movilizarnos y de hacer frente a una situación que ya se ha vivido en provincias como Murcia, Tarragona o Cádiz. Exigimos a la patronal que reflexione ya que muchas de estas demandas solo implican regularizar y homogeneizar derechos que ya se dan. Lo que no vamos a permitir es volver al blanco y negro e ir por detrás de Estatuto de los Trabajadores".

Por su parte, Victor Manuel Arias añadía que "no pedimos cosas desorbitadas, más en un sector que está obteniendo muchos beneficios gracias al esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras. Nuestras peticiones son muy básicas y no podemos retroceder. Si la patronal no se aviene a escucharnos no nos queda más remedio que movilizarnos y convocar huelga, lo que pondría patas arriba a la provincia, quedando afectadas grandes empresas de este país".