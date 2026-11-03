La sede del PSOE de Ciudad Real sufre un nuevo ataque vandálico con cristales rotos y pintadas

La sede del PSOE de Ciudad Real sufre un nuevo ataque vandálico. - PSOE

CIUDAD REAL 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sede del PSOE de Ciudad Real capital ha vuelto a ser objeto de un ataque vandálico, que ha dejado varios cristales destrozados y pintadas en las que se puede leer la palabra "asesinos" en grandes letras rojas sobre la fachada del local.

Los daños se concentran principalmente en el escaparate de la sede socialista, situada en la calle Alamillo Bajo, donde se aprecian varios impactos que han provocado importantes fracturas en el cristal.

Junto a la fachada también han aparecido varias piedras, mientras que en una de las paredes se ha dibujado un símbolo fascista con pintura roja.

La secretaria general del PSOE en Ciudad Real capital, Sara Martínez, ha confirmado a Europa Press que los socialistas han presentado una denuncia a primera hora de este martes por lo sucedido.

Martínez ha señalado que desde la agrupación local no quieren dar mayor repercusión a lo ocurrido, aunque ha lamentado las consecuencias que están teniendo los actuales niveles de crispación política.

"Los actos hablan por sí mismos", ha manifestado la dirigente socialista, que ha vinculado este nuevo episodio con las consecuencias del "odio y la polarización tan extrema".

NO ES EL PRIMER ATAQUE CONTRA LA SEDE SOCIALISTA

Este nuevo episodio se suma a otros actos vandálicos que ha sufrido la misma sede durante los últimos años.

En mayo de 2024, los socialistas ya denunciaron ante la Policía Nacional la aparición de pintadas con simbología fascista en sus instalaciones, después de varios meses en los que también habían denunciado insultos y concentraciones frente al local.

Más recientemente, en mayo de este año, el secretario de Organización provincial del PSOE, José Manuel Bolaños, aseguró que las sedes socialistas de la provincia habían sufrido alrededor de una veintena de actos vandálicos y cifró entonces en cinco o seis los episodios registrados en la agrupación de Ciudad Real capital.