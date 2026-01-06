El segundo y tercer premio del sorteo de 'el Niño' rehuyen a C-LM

Archivo - Un vendedor de lotería para el Sorteo Extraordinario del Niño. Foto de arhivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo
TOLEDO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -
El segundo y el tercer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026 celebrado este 6 de enero han rehuido a Castilla-La Mancha, que sí ha sido agraciada con el 'Gordo', dotado con dos millones de euros por serie
El segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo) ha sido para el número 45.875, vendido en O Porriño (Pontevedra), Barcelona, Las Cabañuelas (Almería), Aranjuez y Madrid.
Mientras, el tercer premio ha sido para el número 32.615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo, y vendido en Burgos y Granada.
El sorteo también ha repartido premios para dos extracciones de cuatro cifras, 14 extracciones de tres y cinco extracciones de dos. Las extracciones de cuatro cifras, premiadas con 350 euros por décimo, han sido 3.682 y 1.829.
Por su lado, las extracciones de tres cifras, premiadas con 100 euros el décimo, han sido 367, 643, 156, 325, 511, 58, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 y 248. Además, las extracciones de dos cifras, premiadas con 40 euros al décimo, han sido para los números 27, 54, 37, 44 y 94.
Por último, los reintegros, premiados con 20 euros al décimo, han sido el 3, el 1 y el 0.