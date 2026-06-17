La Seguridad Social alcanza los 829.358 cotizantes en Castilla-La Mancha en la primera quincena de junio

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MADRID/TOLEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La afiliación a la Seguridad Social se ha incrementado en 165.075 ocupados en la primera quincena de junio, hasta sumar máximos históricos de 22.541.234 cotizantes en la serie diaria de ocupados, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuyos datos reflejan que Castilla-La Mancha ha alcanzado los 829.358 cotizantes en la primera quincena.

Por provincias, Albacete registra 163.232, Ciudad Real suma 185.350, la provincia de Cuenca alcanza los 86.888, la de Guadalajara llega a 111.335 y la provincia de Toledo registra 282.553.

"Hemos vuelto a batir un récord de empleo: superamos los 22,5 millones de ocupados. Volvemos a obtener un dato histórico que hasta hace poco tiempo nos parecía inalcanzable y que demuestra, una vez más, la gran transformación que ha vivido nuestro mercado de trabajo desde la reforma laboral y que se concreta en más y mejor empleo para todos", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En comparación con el número de afiliados contabilizados a la misma fecha de 2025, en el último año se han ganado 651.082 afiliados atendiendo a los registros de la serie diaria.

En términos desestacionalizados, la primera quincena de junio, en la que se producen ya muchas contrataciones de cara a la temporada de verano, se cerró con 22.162.335 afiliados, nuevo récord histórico, tras incrementarse en 80.561 ocupados en el último mes.

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la afiliación a la Seguridad Social suma 576.292 cotizantes en el último año.

Según el Ministerio, el número total de afiliados ha aumentado en 1.321.931 personas en la serie ajustada desde diciembre de 2023 y en 2.404.093 desde diciembre de 2021, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.