La Seguridad Social gana 7.572 cotizantes extranjeros en C-LM en 2025 y se sitúa en los 99.006 afiliados

Archivo - Un camarero de nacionalidad extranjera atiende una mesa en una terraza en el centro de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social aumentó en Castilla-La Mancha en 7.572 afiliados extranjeros a lo largo de 2025, un 8,28% más que en el cierre de 2024, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De esta manera, la región cuenta con 99.006 afiliados extranjeros.

El mes de diciembre registró un incremento de 893 afiliados extranjeros, un 0,91% más que en el mes anterior en la región.

Del total de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Castilla-La Mancha, 60.789 son hombres, mientras 38.217 son mujeres.

El Régimen General acoge al mayor volumen de afiliados, con 67.399, mientras que el sistema espacial agrarios registra 15.257 afiliados, y el sistema especial del hogar, 3.451. Además, hay 12.899 extranjeros dados de alta como autónomos en la región.

Además, del total de extranjeros afiliados al finalizar octubre en la región, 35.460 procedían de países de la UE y 63.546 de terceros países.

DATOS A NIVEL NACIONAL

La afiliación media de extranjeros se incrementó en 204.659 cotizantes en 2025, un 7,1% más respecto a 2024, hasta situarse en 3.085.477 ocupados, nuevo máximo a cierre de un ejercicio.

Según los datos del Ministerio, 2025 cerró con 3.135.581 afiliados extranjeros en valores desestacionalizados, lo que supone 800.000 afiliados más que antes de la reforma laboral y casi un millón más que antes del impacto de la pandemia, en diciembre de 2019.

"El empleo extranjero cierra así 2025 en niveles históricos, tras sumar 208.000 ocupados en los últimos doce meses, una evolución positiva que se ha mantenido de forma prácticamente ininterrumpida a lo largo del año y que ha consolidado la afiliación por encima de los tres millones desde el pasado mes de agosto", ha destacado el Ministerio.

En el último mes (diciembre de 2025 sobre noviembre del mismo año), el número de cotizantes procedentes de otros países aumentó en 13.578, en términos desestacionalizados.

El Departamento que dirige Elma Saiz ha subrayado que desde diciembre de 2019, la afiliación de trabajadores extranjeros ha crecido un 45%, encadenando por tercer año consecutivo incrementos superiores a las 200.000 personas.

En el conjunto del sistema, los trabajadores foráneos representan ya el 14,1% del total de cotizantes a la Seguridad Social, seis décimas más que hace un año.

"El balance de 2025 demuestra que la aportación de las personas extranjeras es estructural y decisiva para el crecimiento del empleo, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la prosperidad compartida de nuestro país", ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Marruecos es el país del que procede el mayor número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, con 373.436 cotizantes, seguido de Rumanía (336.530), Colombia (250.248), Venezuela (215.735), Italia (204.700), China (128.113), Perú (101.144) y Ucrania (78.456).

Entre las distintas nacionalidades, los trabajadores procedentes de Venezuela son el colectivo que más crece en el último año, con 40.614 cotizantes más que en diciembre de 2024 (+23,2%). Les siguen Colombia, con 28.929 afiliados más, y Marruecos, con un aumento de 26.839 personas.