La Seguridad Social pierde 2.052 cotizantes extranjeros en C-LM en enero y se sitúa en los 96.954 afiliados

Archivo - Trabajadores extranjeros. - MINISTERIO - Archivo

TOLEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social aumentó en Castilla-La Mancha en 2.052 afiliados extranjeros en enero de 2026, un 2,07% menos que en el cierre de 2025, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De esta manera, la región cuenta con 96.954 afiliados extranjeros.

En términos interanuales, la región registró un incremento de 7.636 afiliados extranjeros, un 8,55% más que en el mes de enero de 2025.

Del total de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Castilla-La Mancha, 59.823 son hombres, mientras 37.131 son mujeres.

El Régimen General acoge al mayor volumen de afiliados, con 65.804, mientras que el sistema espacial agrarios registra 14.836 afiliados, y el sistema especial del hogar, 3.451. Además, hay 12.862 extranjeros dados de alta como autónomos en la región.

Asimismo, del total de extranjeros afiliados al finalizar octubre en la región, 34.827 procedían de países de la UE y 62.127 de terceros países.

Por sectores, en el régimen general, la industria manufacturera recoge el mayor volumen de afiliados, con 11.368 personas, lo que supone un 13,52%. Le siguen la hostelería, con 8.953 afiliados, un 10,65%, y el transporte y almacenamiento, con 8.634 personas dadas de alta, un 10,27%.

Entre los autónomos, el sector del comercio recoge al mayor volumen de trabajadores, con 3.301, un 25,66% del total, seguido de la construcción, con 2.725 autónomos, un 21,19% del total.

En cuanto a la distribución territorial, el mayor volumen de afiliados extranjeros se sitúa en Toledo, con 33.674, seguida de la provincia de Guadalajara, con 14.153 afiliados; Ciudad Real, con 15.881; Albacete, con 14.551, y, finalmente, Cuenca, con 14.153 personas afiliadas.

DATOS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, la afiliación media de extranjeros a la Seguridad Social bajó en enero en 47.319 cotizantes, un 1,5% menos respecto al mes anterior, hasta situarse en 3.038.158 ocupados, cerca de máximos.

En el último año, la afiliación media de extranjeros se ha incrementado en 195.129 cotizantes (+6,8%), mientras que respecto a enero de 2022, con la reforma laboral ya vigente, el aumento alcanza los 800.000 cotizantes.

El colectivo de extranjeros representaba en enero el 14,1% del total de cotizantes del sistema, seis décimas más que un año antes.

LOS MAYORES AUMENTOS CORRESPONDEN A ASTURIAS Y GALICIA

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, el número de ocupados extranjeros aumentó en 23.309 personas en enero, hasta situarse en 3.158.890 afiliados.

"El año 2026 comienza con más de tres millones de afiliados a la Seguridad Social nacidos en otros países. Son personas que trabajan, emprenden, cotizan y contribuyen a sostener sectores clave de nuestra economía. Sólo en el último año, son casi 200.000 afiliaciones más, reflejo de una realidad que forma parte del presente y del futuro de nuestro país", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Por comunidades autónomas, los mayores aumentos de la afiliación de extranjeros en el último año corresponden a Asturias (+19,86%), Galicia (+14,59%) y Extremadura (+14,2%). Se trata, según el Ministerio, de comunidades autónomas en las que el porcentaje de afiliados extranjeros sobre el total está muy por debajo de la media: en Asturias son el 7,4% de los cotizantes, el 7,1% en Galicia y el 4,8% en Extremadura.

PESO ESPECIALMENTE RELEVANTE EN EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA

En consonancia con lo que ocurre con los trabajadores nativos, un 83,5% de los afiliados extranjeros se encuadran en el Régimen General de la Seguridad Social, con 2.537.205 trabajadores. Tienen un peso especialmente relevante en el sector de la hostelería, donde suponen uno de cada tres ocupados (28,9% de los afiliados), pero también en agricultura (26,4%), construcción (23,5%) y tanto en actividades administrativas como en transporte, donde representan casi el 18% de los trabajadores.

Por su parte, Seguridad Social señala que junto a estos sectores, continúa aumentando la presencia de trabajadores extranjeros en sectores de mayor cualificación como telecomunicaciones y programación informática (13,7%); actividades científicas y técnicas (10,4%) y actividades financieras (5,6%). La afiliación de trabajadores por cuenta propia de otros países alcanzó en enero los 496.330 personas, un 6,2% más que hace un año.

El Departamento que dirige Elma Saiz ha resaltado que este crecimiento es aún más relevante en sectores altamente cualificados, ya que en el último año el número de trabajadores extranjeros por cuenta propia en información y comunicaciones es del 30,8%. Asimismo, representan el 25% en hostelería, el 19% en actividades inmobiliarias, y casi el 18% en actividades administrativas y construcción.

Por último, Seguridad Social ha apuntado que del total de afiliados extranjeros cerca de 1,7 millones son hombres, mientras que el número de mujeres se sitúa en casi 1,3 millones. En cuanto a la procedencia, el Ministerio ha señalado que alrededor del 30% de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea.

Entre las distintas nacionalidades, los trabajadores procedentes de Venezuela son el colectivo que más crece en el último año, con 34.651 afiliados más que el año anterior (+19,7%). Les siguen las personas procedentes de Colombia, con 28.890 afiliados más (+13,3%) y Marruecos, con un aumento de 26.396 trabajadores (+7,7%).

De hecho, Marruecos es el país del que procede el mayor colectivo de afiliados a la Seguridad Social, con 369.584 cotizantes, seguido de Rumanía (331.107), Colombia (245.960), Venezuela (210.984), Italia (201.477), China (126.907), Perú (99.459) y Ucrania (77.770).