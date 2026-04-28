Seis detenidos en Erustes en una operación contra una banda acusada de 22 robos de piezas de vehículos

Materiales intervenidos durante la operación. - EUROPA PRESS

TOLEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la Operación CERES 2.0, ha detenido a seis personas integrantes de un grupos criminal asentado en la localidad de Erustes (Toledo).

Los detenidos sustraían vehículos a motor, que posteriormente empleaban para cometer robos con fuerza en naves industriales y establecimientos comerciales, según ha informado la Guadia Civil en un comunicado de prensa.

Una vez utilizados, eran desguazados y sus piezas revendidas. Durante la comisión de los delitos, ocultaban sus rostros y no dudaban en emplear la violencia contra los agentes en caso de ser sorprendidos.

Tras la operación, denominada Tassoti-Ceres, se han esclarecido 22 delitos cometidos en diferentes localidades de Toledo y Madrid.