Seis heridos al colisionar un coche contra la terraza de una cafetería en Fuensalida

Agentes de Policía Local de Fuensalida se han desplazado hasta el lugar de los hechos. - POLICÍA LOCAL

TOLEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas leves tras producirse la colisión de un turismo contra la terraza de una cafetería y pastelería en el municipio toledano de Fuensalida.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el incidente ha tenido lugar en el establecimiento situado en la Avenida de San Crispín sobre las 10.55 horas cuando el vehículo ha golpeado a las mesas de la terraza del establecimiento.

De las seis personas heridas, cuatro de ellas, dos mujeres de 22 años, otra de 31 años y un hombre de 32 años, han sido trasladasdas al Hospital Universitario de Toledo en una ambulancia de soporte vital básico. Las otras dos víctimas, un hombre de 25 años y una mujer de 21, han sido atendidas por un equipo médico de urgencias, trasladándose posteriormente por su propio pie a un centro de salud.

Junto a los equipos sanitarios, se ha personado una unidad de la Policía Local que está investigando laas circunstancias del accidente.