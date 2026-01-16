Seis heridos leves, entre ellos tres menores, tras una colisión entre dos turismos en Guadalajara

Archivo - Accesos al Hospital Universitario de Guadalajara. - J.JAVIER RAMOS GLEZ. - Archivo

GUADALAJARA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Seis personas, tres de ellas menores, han resultado heridas leves tras una colisión entre dos turismos ocurrida este viernes en la N-320, en el término municipal de Guadalajara.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar en el kilómetro 271 de la citada vía a las 14.38 horas.

Los heridos son, por parte de uno de los vehículos, un hombre de 31 años, mientras que en el otro viajaban un hombre y una mujer ambos de 35 años, una niña de 3 años y dos bebés varones de 7 meses. Todos ellos han sido trasladados en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de la ciudad.

Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil.