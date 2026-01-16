Seis heridos leves, entre ellos tres menores, tras una colisión entre dos turismos en Guadalajara

Archivo - Accesos al Hospital Universitario de Guadalajara.
Archivo - Accesos al Hospital Universitario de Guadalajara. - J.JAVIER RAMOS GLEZ. - Archivo
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: viernes, 16 enero 2026 17:42
Seguir en

GUADALAJARA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Seis personas, tres de ellas menores, han resultado heridas leves tras una colisión entre dos turismos ocurrida este viernes en la N-320, en el término municipal de Guadalajara.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar en el kilómetro 271 de la citada vía a las 14.38 horas.

Los heridos son, por parte de uno de los vehículos, un hombre de 31 años, mientras que en el otro viajaban un hombre y una mujer ambos de 35 años, una niña de 3 años y dos bebés varones de 7 meses. Todos ellos han sido trasladados en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de la ciudad.

Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado