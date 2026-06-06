Seis heridos leves trasladados al hospital tras el rebote de un microbus en Chinchilla (Albacete)

Archivo - Hospital Universitario de Albacete - JCCM - Archivo

ALBACETE 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han sido trasladadas al hospital heridas leves tras el rebote de un microbus al pasar un resalto en Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete). Todas ellas han sido derivadas al Hospital Universitario de Albacete.

Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 10.44 horas en la calle Arenal.

Los heridos han sido un hombre de 76 años y una mujer de 74 años, trasladados por una ambulancia de soporte vital; una mujer de 71 años, otra de 73 y un hombre de 76 años trasladados en otra ambulancia y una mujer de 71 años, trasladada en UVI.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local, la Guardia Civil, un médico de Urgencias y voluntarios de Protección Civil de Chinchilla.