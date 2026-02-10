Seis proyectos de inclusión de C-LM brillan en la 'I Gala Inclusivamente' de Eurocaja por su trabajo con la discapacidad

Foto de familia de la Gala Inclusivamente de Eurocaja Rural. - MATEO LANZUELA/EUROPA PRESS

Un total de catorce entidades repartidas por once provincias de seis comunidades autónomas han brillado este martes en la 'I Gala Inclusivamente' impulsada por Eurocaja Rural, una iniciativa con la que ha querido reconocer cuatro proyectos artísticos y diez estrategias de inserción laboral desplegadas por todo el territorio nacional.

En el caso de Castilla-La Mancha, han sido reconocidas en esta gala, hastas seis proyectos. En el apartado de Talento Artístico, uno de los cuatro galardones ha ido a parar al club de ocio AMITUR-ASPRONA de Albacete gracias a la puesta en marcha de su Compañía de Teatro Inclusivo.

Con ella, cada artista aporta su talento en roles adaptados, creando un proyecto auténtico y diverso. Con más de diez años de trayectoria, estrenó 'Había una vez un circo, ¿o no?' en noviembre de 2025.

"Hoy es un día muy especial para todos los que componemos nuestra compañía teatral. Nos llena de alegría y reconocimiento. Gracias por creer en nosotros", ha expresado al recoger el premio uno de los usuarios del centro.

ASPRONA, ARTESANÍA DESDE ALBACETE

Además, cinco entidades de la región han colocado sus proyectos de inserción laboral. Así, el centro ocupacional Eloy Camino de ASPRONA en Albacete ha sido merecedor de uno de los galardones entregados gracias a su iniciativa 'Asevents'.

A través de ella, ha fomentado la creatividad en sintonía con la inclusión para ofrecer detalles únicos hechos a mano por personas con discapacidad intelectual, usuarios del centro que hacen artículos artesanales, desde velas a bálsamos labiales, todos ellos construidos a base de eco resina.

"Un reconocimiento que no es un punto de llegada, sino un impulso para seguir trabajando. Gracias a Eurocaja por su confianza y por apostar por el talento", ha verbalizado una usuaria al recoger el premio.

ASPANA, EDUCACIÓN DESDE CRIPTANA

La Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual ASPANA, en su sede de Campo de Criptana, ha conformado el proyecto 'Impulso al Empleo', en el que personas con discapacidad intelectual que terminan su etapa educativa en el colegio 'María Auxiliadora' puedan seguir su itinerario educativo.

Con este proyecto, se acompaña a estos jóvenes en su transición a la vida adulta, formándoles en sectores como cocina, administración o conserjería de cara a favorecer su proceso de inserción en el mundo laboral.

"Llevamos más de 50 años defendiendo derechos y calidad de vida de personas con discapacidad. Hoy, gracias a la Fundación Eurocaja Rural, podemos seguir avanzando en dar los apoyos necesarios para una inclusión real", ha celebrado la directora de la entidad al recibir el premio.

ASPRODIQ, INSERCIÓN EN QUINTANAR DE LA ORDEN

En la localidad toledana de Quintanar de la Orden, el proyecto 'Puedo ser lo que yo quiera' de ASPRODIQ se ha colado entre los ganadores, gracias a una estrategia para mejorar la inserción laboral en personas con discapacidad.

Con esta idea, ASPRODIQ ha ofrecido a los alumnos del Centro de Educación Especial Santísimo Cristo de la Salud de Quintanar de la Orden la oportunidad de vivir experiencias reales de trabajo en empresas locales.

"Desde ASPRODIQ damos las gracias a Eurocaja Rural por creer en el proyecto desde el principio, y gracias a las empresas de la comunidad por abrir sus puertas y ofrecer oportunidades", han transmitido los responsables de la organización.

TEA TALAVERA, QUERER ES PODER

'Quiero y puedo' es el proyecto con el que la Asociación TEA Talavera se ha subido a las tablas del auditorio Eurocaja Rural para recibir su distinción.

Desde el corazón de Talavera de la Reina, cuarenta personas de más de 16 años podrán aprender a desarrollarse personalmente de cara a adaptarse a una transición adecuada a la vida adulta, consiguiendo una auténtica capacitación laboral.

"El compromiso social no solo puede reacer en las asociaciones, necesitamos a la administración y a entidades públicas y privadas. Cuando un usuario dice 'Quiero', solo necesita alguien que le diga que 'puede'", han expresado desde TEA Talavera.

FUNDACIÓN GEMA CANALES, INVESTIGANDO DESDE OLÍAS

Desde Olías del Rey, la Fundación Gema Canales ha diseñado el proyecto 'Conecta+. Hacia un futuro laboral accesible para jóvenes con diversidad comunicativa'.

Una idea que surge de la necesidad de promover la inclusión laboral y la participación remunerada de adolescentes usuarios de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA).

Gema, usuaria de la entidad, ha agradecido desde el estrado esta "gran oportunidad", resaltando el trabajo de su grupo de adolescentes que lleva su mensaje a los colegios de su entorno. "Tenemos formas distintas de aprender, pero las mismas ganas y los mismos derechos".

MÚSICA Y ARTESANÍA PARA ARRANCAR LA GALA

Una gala que arrancaba con Ismailah Thiam Ramos interpretando el tema 'Una palabra' del cantautor cubano Carlos Varela. El vocalista, que fue finalista en el programa 'Got Talent', ha dado el pistoletazo de salida con su voz, con una interpretación que ha levantado la ovación cerrada de todo el auditorio Eurocaja Rural.

Aurora González y Jesús Ródenas, periodistas del Ente Público Castilla-La Mancha Media, han sido los encargados de conducir esta primera gala, en la que todos los asistentes han recibido como obsequio un pequeño saquito con semillas de almez y girasol, un detalle elaborado por los usuarios de APACE Toledo.

Un paquete de bienvenida donde también figuraba un marcapáginas ilustrado por Catalin, usuario de Down Toledo.

"LA OPORTUNIDAD NO ES UN REGALO, ES UNA RESPONSABILIDAD"

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López, ha tomado la palabra para estrenar este acto con una intervención en la que ha querido hablar de oportunidades.

"La oportunidad no es un regalo, es una responsabilidad", ha exhortado desde la tribuna, poniendo en valor las oportunidades como "puertas al futuro". Puertas que todos en mayor o menor medida han tenido que cruzar, y siempre se ha tomado con ayuda.

Por eso, Eurocaja ha querido abrir estas puertas a "personas que, siendo necesarias en cada actividad y cada sistema, necesitaban más oportunidades que los demás".

APOYO DE LAS AUTORIDADES

El delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, también ha intervenido en el acto para aplaudir la "empatía" de Eurocaja Rural con todas las entidades sociales. "Enhorabuena y gracias a las asociaciones".

Además, el director general de Discapacidad, Chesco Armenta, ha aprovechado su presencia sobre el escenario no solo para agradecer la labor de Eurocaja, sino para poner en valor la "confianza" que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene con estas entidades: "Tenemos que hacer un viaje compartido. Tenemos muchos retos que afrontar".

En el acto ha participado el Comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero, quien ha avanzado la intención de la administración de tener perfilada este año su nueva ley de Accesibilidad Universal.

Marisol Illescas, concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores en el Ayuntamiento de Toledo, ha querido dejar claro que la institución local tiene las "puertas abiertas" para estas entidades.

De su lado, el vicepresidente de la Diputación de Toledo y responsable de Bienestar Social, Daniel Arias, se ha sumado a las felicitaciones de las autoridades: "Habéis hecho algo importante para la sociedad".

RESTO DE PREMIADOS

En la gala también han sido distinguidas con un premio Down La Rioja (Logroño); Astrapace (Zarandona, Murcia); Alfaem Salud Mental (León); el Patronato Intermunicipal Francisco Esteve (Paterna, Valencia) y Aspaym Castilla y León (Simancas, Valladolid).

Además, han recibido premio Talento Artístico Fundación Brian (Palencia), Plena Inclusión Aragón y APSA Alicante.