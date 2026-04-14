Seis varones se enfrentan a penas de hasta 33 años de cárcel por robos en viviendas de varios pueblos de Cuenca

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CUENCA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Seis varones, que responden a las iniciales F.F.F., C.V., N.V., N.T., M.I.T. y I.A.S., se enfrentan a penas que van desde los cinco hasta los treinta y tres años de prisión, por varios delitos de robo en viviendas de distintos municipios de Cuenca, en el juicio que se celebra este miércoles en la Audiencia Provincial de Cuenca.

De acuerdo al escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, a los acusados, actuando de manera concertada, coordinada, prolongada en el tiempo y con distribución de funciones entre ellos, se les imputan una serie de asaltos a viviendas con el objetivo de sustraer elementos y objetos de valor.

Así, el día 19 de febrero de 2023, los acusados F.F.F., C.V., N.V., N.T. y M.I.T., tras violentar la cerradura de una vivienda de Las Pedroñeras, entraron en dicho inmueble y, con ánimo de ilícito enriquecimiento se apoderaron de 8.000 euros, 2.500 yuanes, 300 dólares, 2.000 reales, 41.000 pesos argentinos, 17.0000 pesos chilenos, 70.000 wones y un busto de mujer con tres colgantes de oro. El día 4 de agosto de ese mismo año, C.V., N.V., N.T., y M.I.T., tras trepar el muro de más de dos metros que rodeaba una vivienda sita en San Clemente, accedieron al interior con pasamontañas para evitar ser reconocidos.

Una vez dentro taparon la boca y sujetaron a una mujer que residía en el domicilio y, mientras uno de ellos le decía "cállate, cállate, no chilles, tranquilízate, donde está el dinero, caja fuerte, caja fuerte" otro e enseñaba una navaja de grandes dimensiones y una pistola mientras, con ánimo de causarle temor, decía "mira, tenemos una pistola, sino nos dices donde tienes el dinero te vamos a matar".

Uno de ellos se quedó con la víctima, amordazada, mientras los demás registraban la vivienda y terminaron llevándose unos 20.000 euros, 800 dólares, 2.000 libras, joyas y una escopeta repetidora marca Benelli. La madrugada del 10 de agosto de 2023, C.V. y M.I.T., y otra persona no identificada, tras entrar, trepando por la puerta del patio y violentando una de las ventanas que comunicaba con el sótano de una vivienda en Motilla del Palancar que estaba habitada.

A una de las víctimas le taparon la boca para que no gritara y le ataron las manos con una brida a la vez que le preguntaban por el dinero y las joyas y a otra, tras abalanzarse sobre ella y amenazarle con una navaja, le golpearon e inmovilizaron.

Ambos fueron encerrados en el sótano y pudieron salir, con ayuda de una escopeta, cuando los asaltantes ya se habían marchado con dos collares de perlas y uno de esmeraldas, varios solitarios y sortijas de brillantes, una pluma Montblanc, una pulsera de eslabón de oro macizo, una pulsera de oro macizo, un conjunto de pendientes de la marca Tous, una alianza brillante unos pendientes de brillantes, una pulsera de oro grabada, dos anillos de diamantes talla Baquett, un colgante y pendientes de color rojo y una medalla de oro en honor a una de las víctimas.

El 4 de noviembre , los acusados C.V., N.V. y tres individuos no identificados, accedieron a una vivienda en Santa María del Campo Rus, donde su propietario se encontraba durmiendo.

Cuando entraron, le golpearon en la nariz y le zarandearon mientras le exigían la entrega de dinero y joyas bajo amenaza de un hierro de 70 centímetros de largo. En ese asalto se llevaron 600 euros, unos prismáticos Zeiss Victory RF valorados en 4.195 euros, una navaja suiza y un frasco de colonia de la marca Sauvage Dior.

El día 14 de diciembre, los acusados C.V., N.V., A.M.V., que se encuentra en paradero desconocido, tras escalar un muro de tres metros de altura, accedieron a una vivienda de Sisante donde habitualmente viven J.D.V.J., su mujer, sus hijos y su madre.

En esta ocasión, al descubrir que había gente en la casa, se marcharon antes de ser descubiertos, llevándose únicamente una cartera con 70 euros. Ese mismo día, los acusados C.V., N.V., M.I.T. y A.M.V treparon a través de los tejados de las viviendas colindantes para colarse en una casa de Villanueva de la Jara, que en ese momento estaba vacía y de la que se llevaron 20.000 euros.

Finalmente, el 25 de abril de 2024, los acusados C.V., N.V., N.T., M.I.T. e I.A.S., accedieron a la planta superior de una vivienda de San Clemente, donde sus ocupantes estaban durmiendo.

Pusieron el cuchillo en el cuello de uno de los hijos mientras le decían "no grite, no mire, clavo cuchillo, mato" y preguntaron dónde había dinero. Ataron a las víctimas de pies y manos y se apropiaron de varios anillos y pendientes, 330 euros, un anillo tipo sello de oro, dos alianzas, un cordón de oro, 1.500 euros y dos teléfonos móviles.

Posteriormente, en la planta de abajo, golpearon y amenazaron a una de las hijas antes de atarla y completar su asalto llevándose un cordón de plata, un anillo y una pulsera de asistencia sanitaria.

Los acusados se encuentran en situación de prisión provisional comunicada y sin fianza decretada mediante Autos dictados por el Juzgado de Instrucción nº1 de San Clemente en fecha 23 de mayo de 2024.

En total se les imputa hasta ocho delitos, entre ellos los de robo con violencia en casa habitada; pertenencia a organización criminal, y, en varios casos, según la Fiscalía, concurren agravantes de reincidencia. Las penas solicitadas varían en función del número de delitos en los que presuntamente participaron.

De esta forma, C.V. se enfrenta a una posible condena de 33 años, para N.V. y para M.I..T. se piden 28, para N.T. un total de 18. para I.A.S. hasta once años de cárcel y finalmente, para F.F.F., se piden cinco años.