Seleccionados 22 espectáculos para la XXVII Feria de Artes Escénicas y Musicales, del 11 al 14 de abril en Albacete

TOLEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este viernes la resolución definitiva de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se resuelve la convocatoria para la presentación de propuestas de espectáculos para la XXVII Feria de Artes Escénicas y Musicales, que se celebrará del 11 al 14 de abril en Albacete.

A la convocatoria, publicada el pasado 27 de octubre de 2022 y cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizó el 25 de noviembre pasado, se presentaron un total de 303 espectáculos por parte de 303 compañías y/o grupos profesionales dedicados a las artes escénicas y a la música, ha informado la Junta en un comunicado.

La comisión artística ha seleccionado de entre las propuestas presentadas un total de 22 espectáculos, teniendo en cuenta la calidad y diversidad de las propuestas, pero también valorando que los espectáculos estén directamente relacionados con la región, que estén producidos en Castilla-La Mancha o que hayan sido elaborados por compañías o grupos profesionales con domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma. De hecho, del total de espectáculos seleccionados, nueve están realizados por compañías castellanomanchegas.

En la modalidad de teatro actuarán en la Feria doce compañías: 'Atakama creatividad cultural' que representará 'Vertumno. Siglos de risa y oro'; la compañía portuguesa 'Peripécia Teatro' con 'Fardo'; Teatro de Malta pondrá en escena 'Muchos amigos negros'; la compañía 'Al amor de la lumbre' producciones representará 'Oliva'.

Por su parte 'Sala trono' acudirá con 'You Say Tomato'; 'Producciones 099' con 'Vaga'; 'Tumbalobos' teatro con 'La Malcasada'; 'Somos vértice' con 'No me nombres a tu hija; 'Nauta' con 'A Barca do Inferno*; 'El ball de sant vito' con 'Gori gori'; la compañía '300 alas blancas creaciones' representará la obra 'La Línea recta'; y, finalmente, la compañía 'La púa escénica' lo hará con 'Martirio Alba'.

En la modalidad de música actuarán dos compañías 'Impermeable' producciones con el espectáculo de Ismael González 'Intenso' y Dr. Sapo con 'Las aventuras de Sam'.

En el apartado de danza habrá cinco espectáculos: 'Estamos a tiempo' de la compañía 'German Scasso Martínez'; 'Human' de la compañía 'Takiri Art S.C'; 'La gran fuga' de Woodbeats; 'Campo cerrado' de la compañía 'Daniel Doña' y 'Yo-yo' de 'Hastaqueacabe'.

Y en la modalidad de circo la feria contará con tres espectáculos de las compañías: 'Carpa diem' con 'Doppio Zero'; 'Z teatro' con 'Ambulantes' y 'La Fam teatre', s.l, con 'Ambulant'.