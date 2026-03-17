El sello electrónico de C-LM certificará en tres minutos las solicitudes de la ciudadanía en materia de Tesorería

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TOLEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, va a certificar en solo tres minutos las solicitudes que sean realizadas por la ciudadanía en materia de Tesorería a través de la implantación de la certificación automatizada e inmediata, así como el sello electrónico.

Se trata de documentos administrativos que constatan la existencia de determinados pagos realizados o retenciones practicadas en concepto de IRPF, en el seno de procedimientos administrativo, Hasta ahora, la emisión y comunicación de dichos certificados tenía un plazo medio de cinco días desde la recepción de la solicitud.

Así se recoge en la orden de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital que publica este martes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), mediante la cual se aprueba el sello electrónico de la Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Coordinación del FEDER, así como su uso, superpuesto al código seguro de verificación para la firma y emisión, de manera automatizada, de documentos administrativos de constancia y se atribuyen las competencias que permiten generar dichos documentos y su contenido.

De este modo, según informa el Gobierno regional, se aprueba una medida que facilita a las personas la obtención de certificados en el ámbito de la Tesorería, gracias a la implantación de la certificación automatizada e inmediata. Así, ese trámite será emitido y comunicado en el plazo de tres minutos desde que se registre la solicitud por parte del ciudadano o la ciudadana.

Además, los certificados serán interoperables con otras administraciones, lo que, a su vez, garantiza el derecho del que dispone la ciudadanía de no tener que aportar documentos que ya obren en poder de otra administración.

"Esta novedad en la gestión de la Administración regional sitúa a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la vanguardia de los procedimientos digitales automatizados que siguen las administraciones públicas en su relación con los ciudadanos. Con esta innovación, se mejora la eficacia y la productividad de los empleados públicos a partir de la aplicación de la tecnología a trabajos que antes requerían la intervención funcionarios en los procesos. Ahora, se reducen de manera esencial los tiempos de respuesta a la vez que se reduce la burocracia", aseguran desde el Ejecutivo.

La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Coordinación del FEDER, a la que, a su vez está adscrita la unidad de la Tesorería General, ha confeccionado el contenido de los certificados, así como su emisión automatizada, garantizando la identificación electrónica del órgano firmante, la integridad del certificado, su verificación mediante el acceso a la sede electrónica de la Administración regional y su interoperabilidad con otras administraciones.

2.000 CERTIFICADOS AL AÑO

Para obtener los mismos, las personas interesadas, alrededor de 2.000, presentaban una solicitud en la sede electrónica de la Administración regional que, posteriormente, era gestionada por empleados públicos que, accediendo al sistema informático de gestión económica, extraían los datos y confeccionaban los certificados en un soporte electrónico, que posteriormente era firmado de manera electrónica por el responsable de la Dirección General y, finalmente, comunicado, por dichos empleados, a la persona interesada.

Con la orden aprobada y publicada en el DOCM se implementan las Actuaciones Administrativas Automatizadas (AAA) y se elimina la participación de empleados públicos en el proceso de elaboración, firma y comunicación, ya que mediante la interconexión de la sede electrónica, donde se presenta la solicitud con la plataforma que gestiona el sistema informático que contiene los datos económicos y de identificación de la persona solicitante, se va a generar de manera automática e inmediata el certificado requerido, que además será firmado y comunicado al solicitante, también de manera automática, en el correo electrónico que haya indicado en su solicitud. Todo ello en el plazo de tres minutos.

Esta AAA garantiza la identificación electrónica del órgano firmante, así como la integridad del certificado emitido pudiendo, además, verificarse su contenido mediante el acceso a la sede electrónica de la Administración regional mediante un código único de identificación para cada certificado.

La superposición del sello electrónico a dicho certificado garantiza también la interoperabilidad de éste, lo que permitirá que se pueda remitir directamente a otras Administraciones Públicas, sin que sea la ciudadanía la que lo tenga que aportar ante otras administraciones cuando éstas lo requieran, ya que al ser interoperable la persona interesada podrá por que sea remitido directamente entre dichas administraciones.