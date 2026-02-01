Esta semana se celebrarán las IV Jornadas de Turismo Rural Sostenible de Brihuega

Archivo - Brihuega - AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA - Archivo

GUADALAJARA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las IV Jornadas de Turismo Rural Sostenible de Brihuega se celebrarán los próximos 4 y 5 de febrero en la localidad guadalajareña como un espacio de reflexión, intercambio y trabajo en torno a los principales retos del turismo rural contemporáneo.

Entre ellos figuran la activación de los activos territoriales, la gobernanza local, la creación de producto turístico sostenible, el papel de la universidad en la transferencia de conocimiento y el alojamiento como experiencia de destino, entre otros ejes estratégicos, ha informado el Observatorio de la Despoblación de Guadalajara y la Fundación General de la Universidad de Alcalá en nota de prensa.

El programa reúne a responsables institucionales, profesionales del sector, gestores de proyectos y agentes del territorio, con un enfoque orientado tanto a la visión estratégica como a la aplicación práctica en contextos rurales. Las sesiones podrán seguirse tanto en modalidad presencial como online.