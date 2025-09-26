La Semana de Cine Corto de Sonseca celebra su décimo desde este sábado con 970 trabajos recibidos

TOLEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo ha acogido este viernes la presentación de la X Semana de Cine Corto de Sonseca, un certamen internacional que cumple diez años y que, una vez más, contará con el apoyo de la institución provincial, en el marco del compromiso del Gobierno de la Diputación con la promoción de la cultura y el arte en toda la provincia.

En el acto han participado el diputado de Cultura, Tomás Arribas; la alcaldesa de Sonseca, Victoria Martín de San Pablo; la presidenta de la Asociación Amigos de Antonio Cerrillo, Isabel Sánchez; y el propietario del Cine Central, Ángel López, miembro además de la organización del festival.

Arribas ha subrayado que "la X Semana de Cine Corto de Sonseca no es solo una cifra redonda, es la constatación de un trabajo bien hecho, un proyecto cultural que ha sabido crecer y consolidarse como un referente dentro del mundo del cortometraje".

"En estos diez años ha proyectado cine de gran calidad, ha atraído a profesionales y espectadores, y ha demostrado que la cultura es una herramienta imprescindible para dinamizar la vida social y económica de nuestros pueblos", ha añadido.

El diputado, ha manifestado que "la Diputación seguirá apoyando esta iniciativa porque encarna a la perfección nuestra apuesta por la cultura cercana y accesible, y porque queremos que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan la oportunidad de disfrutar de propuestas artísticas de primer nivel". Todo ello, sin olvidar también esa vertiente económica del certamen, pues "la cultura es también motor de desarrollo".

Para terminar, Arribas ha felicitado a los impulsores del certamen y a todos los que lo hacen posible "por estos diez años de éxito": a la Asociación Amigos de Antonio Cerrillo, al Cine Central, a los patrocinadores y, especialmente, al Ayuntamiento de Sonseca, "que año tras año apuesta de manera decidida por la cultura y convierte a esta localidad en un punto de encuentro imprescindible para los amantes del cine".

970 CORTOS RECIBIDOS

Por su parte, la alcaldesa de Sonseca ha destacado que en esta edición se han recibido 970 cortometrajes, de ámbito tanto nacional como internacional.

De todos ellos, se han seleccionado 16 finalistas, que serán valorados por un jurado profesional y también por el público asistente, optando a nueve categorías: premio del público, premio del jurado, mejor dirección, mejor interpretación, mejor banda sonora, mejor fotografía, mejor corto de animación, mejor corto local y premio a los valores humanos.

"Con este festival mostramos a Sonseca como un referente cultural de nuestra comunidad autónoma, poniendo a disposición de un público ávido de cine los mejores trabajos en una actividad tan poco valorada como son los cortometrajes, en muchos casos verdaderas obras de arte plasmadas en un cortísimo espacio de tiempo, mientras reivindicamos a la vez la labor de los cines independientes", ha asegurado.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Amigos de Antonio Cerrillo ha señalado que "la Semana de Cine Corto de Sonseca no es solo cine, también es diversión, música en la calle, conferencias, cursos de cine y una ruta de tapas por los mejores bares y restaurantes de la localidad".

Unas actividades que sirven para "abrir el pueblo a quien quiera visitarnos y disfrutar de su cultura y hospitalidad, y también de un entorno natural único".

Asimismo, el propietario del Cine Central ha resaltado la dimensión internacional del certamen, con cortometrajes recibidos de todo el mundo: "No llegan solo de España, también de Brasil, Argentina, Colombia, Francia, Reino Unido, Italia, Rumanía, Eslovaquia, Alemania, Bélgica, Rusia, Moldavia, Dinamarca, Irán, Perú, México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Venezuela, Chile y algunos más", lo que está situando a Sonseca "dentro del mapa cinematográfico y eso nos hace sentirnos muy orgullosos".

PROGRAMACIÓN

López ha adelantado los nombres de los cortos que van a proyectarse estos días en el Cine Central de Sonseca, que son, en la categoría general: 'Agonía', 'El lado más bestia de la vida', 'Urtajo', 'La fuerza', 'Insalvable', Depredador', 'Medusas', 'Faustino', 'Donde se quejan los pinos', 'All you need is love', 'Huir' y 'La mort'. A ellos se unen también dos cortos de animación, 'Unliked' y 'Wan'; así como dos cortos locales, 'El Birlador de Termos' y 'Nunca dejes de ver la luz'.

La programación de esta décima edición arrancará este sábado 27 de septiembre con una gala inaugural que contará con la presencia del actor Chechu Salgado, Premio Goya, quien también presentará al día siguiente, domingo 28, la película 'Las leyes de la frontera'.

Esta décima edición ha querido rendir homenaje a su trayectoria recuperando a algunos de los jurados que han participado en ediciones anteriores. El jurado estará presidido por el director Javier Quintas (La casa de papel, Toy Boy, El Príncipe), y contará con profesionales de la talla de los actores Mehdi Regragui, Mara Guil, Itziar Atienza, Jon Olivares y Mar Abascal, así como la directora de casting Juana Martínez, todos ellos con destacadas trayectorias en el mundo del cine y la televisión.

Entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre se celebrarán las proyecciones de los cortos finalistas en el Cine Central, combinadas con una variada agenda de conciertos, que reunirán a artistas y grupos como La guitarra de Ricardo, Tole 2, Jazzy Trío, un tributo a Héroes del Silencio, un tributo a Fito & Fitipaldis, The Hansys, Karana y Los Seminuevos, Chicle Pop y Roxanne The Police Cover Band.

La programación se completará con la Cinema Party y la Ruta de Tapas, iniciativas que dinamizarán la localidad y acercarán el festival a todos los públicos. La semana concluirá el domingo 5 de octubre, con la mesa redonda y la entrega de premios, que pondrán el broche de oro a esta edición tan especial que celebrará diez años de cine corto en Sonseca.