La Semana de Música Religiosa de Cuenca presenta su 63 edición este miércoles en la Fundación Antonio Pérez

El próximo miércoles, 4 de febrero, a las 9.30 horas se presentará en la Fundación Antonio Pérez de Cuenca la 63 Semana de Música de Cuenca (SMR), que este año se celebrará con el lema 'PAX'.

El escenario de este acto será la Sala Millares del centro de arte contemporáneo ubicado en el antiguo convento de las Carmelitas Descalzas, ya que en esta edición la SMR quiere sumarse a la conmemoración de los cien años del nacimiento del artista canario Manolo Millares (1926-1972), cuya obra ha sido escogida como fuente de inspiración del cartel anunciador de esta edición, que se celebrará del 28 de marzo al 4 de abril.

En esta sala de la Fundación Antonio Pérez, que es el lugar del mundo donde se pueden ver de manera permanente más obras del artista tejedor, entre ellas sus célebres aprilleras, el director artístico de la SMR, Andoni Sierra, desgranará la programación de esta edición junto a los representantes de los patronos públicos y privados que hacen posible cada año el que es el cuarto festival más antiguo de España y que ocupa la tercera posición en la clasificación de Lo Mejor de la Cultura 2025 en Castilla-La Mancha, el informe anual sobre la oferta cultural del país que elabora cada año la Fundación Contemporánea.

Durante el acto se proyectará el vídeo presentación de la 63 Semana de Música Religiosa de Cuenca, una pieza que propone, con una narrativa visual innovadora y auténtica, un recorrido simbólico y emocional desde el conflicto hacia la paz.